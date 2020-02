Panico al TG5, la conduttrice ha un attacco di tosse in diretta

Momenti di panico durante il Tg5. In un altro momento magari l’attacco di tosse che ha colpito la giornalista Domitilla Savignoni non avrebbe creato tanto scompiglio. Ma in questi giorni di tensione, a causa del coronavirus, anche un colpo di tosse può preoccupare e non poco.

Parla di coronavirus e parte la tosse

Ancora di più se fa la sua comparsa proprio mentre la giornalista sta parlando dell’effetto dell’epidemia sulle Borse di tutto il mondo. Bravissima a cercare di sdrammatizzare, tra un colpo di tosse e l’altro, la situazione poco piacevole, abbozzando infine un sorriso e scusandosi con i telespettatori incollati al televisore. E sui social si sono subito scatenate battute divertenti e frasi di solidarietà alla vista del video incriminato.

La conduttrice del telegiornale di canale 5 ha dovuto far fronte all’attacco di tosse proprio durante la diretta e, ancor peggio, mentre stava parlando di coronavirus.

“L’effetto del coronavirus sulle Borse è drammatico, è stata la peggior giornata di una settimana da dimenticare” stava dicendo la Savignoni, quando improvvisamente ha iniziato a tossire, a causa di quel fastidioso raspino che si presenta in gola, spesso nei momenti meno indicati. Come per esempio una diretta televisiva, appunto. Già, perché non appena ha iniziato a parlare di effetto virus, ha iniziato a tossire in modo incontrollato e perdendo pian piano la voce. Involontariamente la giornalista è diventata la protagonista di una divertente scenetta che in pochi minuti ha fatto il giro del web. Panico sì, ma anche ilarità. Perché alla fine del coronavirus si può anche ridere, anche per cercare di superare il difficile momento che l’Italia, il Nord del nostro Paese e il mondo in generale, stanno vivendo. La Savignoni ha comunque terminato, a fatica, la frase.

Ironia sui social al posto del panico