"Papà, ti fanno tornare a casa? Ti voglio bene": la telefonata della figlia a Salvini dopo il processo

Matteo Salvini è tornato in tribunale. Ieri, il leader della Lega era nell'aula bunker di Palermo per l'udienza preliminare del processo Open Arms, nel quale è imputato per sequestro di persona e rifiuti di atti d'ufficio. I fatti si riferiscano al ritardato sbarco dei migranti dall'imbarcazione della ong ad agosto del 2019. È stata una mattinata lunga per Matteo Salvini, che al termine dell'udienza è sembrato più che soddisfatto del risultato ottenuto. Ma è stata una chiamata a rasserenare completamente Matteo Salvini, una delle prime ricevute una volta uscito dal tribunale: quella di sua figlia Mirta. La bimba ha telefonato al padre con una videochiamata, assicurandosi che tutto fosse andato bene ed è lo stesso leader della Lega a raccontarlo sui social, pubblicando un fermo immagine.

" 'Papà, sei uscito dal Tribunale? Ti fanno tornare a casa? Ti voglio bene' ", ha detto la piccola Mirta al suo papà, assicurandosi che entro poche ore il leader della Lega sarebbe rientrato a casa ad abbracciarla. Inevitabile per Matteo Salvini, che prima di essere un politico è un padre, emozionarsi davanti a queste parole, al punto di volerle condividere con tutto il suo nutrito gruppo di seguaci sui social. " La video-telefonata di mia figlia mi scalda il cuore e mi ripaga di questa mattinata passata in un’Aula Bunker da IMPUTATO, colpevole di aver difeso la vita, l’Italia e gli Italiani ", ha scritto il leader della Lega su Facebook, ricevendo numerosi commenti di supporto e di apprezzamento. Come spesso accade sui social, tra i tanti commenti di sostegno per Matteo Salvini, non sono mancate le critiche, molte delle quali pretestuose e populiste. " Chi usa la figlia per strumentalizzare un giusto processo, non fa una gran bella figura come padre ", si legge per esempio tra i commenti di Facebook.