La Via Crucis, il Papa: "Dio porta gli avversari a stringersi la mano"

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, Papa Francesco torna a celebrare la Via Crucis al Colosseo. Una celebrazione che è stata preceduta da varie polemiche per la decisione del Vaticano di far portare la croce, nella XIII stazione, da una donna ucraina e da una russa.

"Parla nel silenzio della morte e della divisione ed insegnaci a fare pace, ad essere fratelli e sorelle, a ricostruire ciò che le bombe avrebbero voluto annientare" , è la preghiera che leggeranno l'ucraina Irina e la russa Albina, con un chiaro riferimento alla guerra attualmente in corso. Il resto della Via Crucis, a cinque anni dall'uscita dell'esortazione apostolica Amoris laetitia, sarà dedicato al tema della famiglia.