Papa Francesco: "Noi vecchi abbiamo limiti, anch'io cammino con il bastone"

Nel corso dell’udienza generale a piazza San Pietro, Papa Francesco è ritornato su un tema a lui molto caro: la fragilità delle persone della terza età. Il Pontefice lo ha fatto parlando anche della sua condizione fisica, dopo aver espresso alcuni concetti. “Nella vecchiaia – ha detto – anche una semplice febbre può essere pericolosa. Da vecchi non si comanda più il proprio corpo. Bisogna imparare a scegliere cosa fare e cosa non fare. Il vigore del fisico viene meno e ci abbandona, anche se il nostro cuore non smette di desiderare. Bisogna allora imparare a purificare il desiderio: avere pazienza, scegliere cosa domandare al corpo, alla vita” .

Per il Papa, la malattia pesa sull'anziano in modo diverso e nuovo rispetto a quando si è giovani o adulti. È come un colpo duro che si abbatte su un tempo già difficile. “La malattia del vecchio – ha continuato – sembra affrettare la morte e comunque diminuire quel tempo da vivere che già consideriamo ormai breve” . Il Pontefice ha poi citato Italo Calvino, che “notava l'amarezza dei vecchi che soffrono il perdersi delle cose d'una volta, più di quanto non godano il sopravvenire delle nuove” .

Poi, il riferimento diretto alle sue sofferenze. “Da vecchi non possiamo fare lo stesso di quello che facevano da giovani – ha continuato Papa Francesco – t utti abbiamo dei limiti: anche io devo andare col bastone” . Il Pontefice più volte ha sottolineato che “la vita sempre è preziosa, anche quando si sta spegnendo” . Il suo discorso è stato successivamente incentrato su un passo del Vangelo nel quale la suocera di Pietro, una volta guarita, si mette a servire a tavola. Papa Francesco ha spiegato: “Ma dobbiamo apprendere bene che lo spirito dell'intercessione e del servizio, che Gesù prescrive a tutti i suoi discepoli, non è semplicemente una faccenda di donne: non c'è ombra di questa limitazione, nelle parole e nei gesti di Gesù” .