Il Papa si dimette? Ecco cosa ha detto Bergoglio

Non uno, ma ben due no. Li ha pronunciati Papa Francesco in un'intervista esclusiva alla Reuters per smentire, di nuovo, qualsiasi ipotesi di dimissioni. "Non mi è mai entrato in mente", ha spiegato il Pontefice, ripetendo una formula piuttosto perentoria già utilizzata quasi un anno fa in un'intervista a Radio Cope sullo stesso argomento.

I rumors erano tornati a circolare a fine maggio, dopo l'annuncio di un Concistoro per la creazione di nuovi cardinali fissato per il 27 agosto e la convocazione per i giorni successivi di una riunione di tutti i cardinali sull'applicazione della Costituzione apostolica Praedicate Evangelium con cui ha riformato la Curia. Complice anche il peggioramento delle condizioni del suo ginocchio destro che lo ha costretto ad annullare il viaggio apostolico in Africa (anche se potrebbero esserci dietro problemi di sicurezza in Congo) e la celebrazione della solennità del Corpus Domini a San Pietro, era partito il tam-tam su un imminente passo indietro. Un passo indietro che, però, non ci sarà. Almeno "per il momento", come ha detto lo stesso Francesco alla Reuters, specificando che quello che avverrà in futuro "non lo sappiamo, Dio lo dirà".

D'altra parte, in passato, il Pontefice argentino non ha escluso l'eventualità di seguire le orme del suo predecessore: nel 2014, sul volo di ritorno dalla Corea del Sud disse che "Papa Benedetto ha aperto una porta che è istituzionale, non eccezionale" e che lui farebbe lo stesso qualora si trovasse a fare i conti con l'incapacità "a governare bene la Chiesa". Di recente, intervistato da Massimo Franco sul Corsera, il cardinale Gerhard Ludwig Müller ha raccontato che otto anni fa, durante un loro incontro, Papa Francesco gli espresse l'intenzione di non far durare il suo pontificato più di quello di Ratzinger. Una confessione che trovò l'opposizione dell'allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede che si disse contrario perché "la rinuncia deve rappresentare un'eccezione assoluta".

Francesco ha già governato la Chiesa più tempo di Benedetto XVI: il pontificato ratzingeriano, infatti, si è concluso dopo sette anni e dieci mesi mentre quello attuale dura ormai da nove anni e più di cento giorni. Nell'intervista alla Reuters, inoltre, il Papa è tornato a ribadire la sua intenzione di visitare Kiev e Mosca per contribuire in qualche modo al raggiungimento della pace ed ha anche commentato la decisione della Corte Suprema Usa che ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade, affermando di rispettare la decisione dei giudici e confermando la sua dura condanna contro l'aborto paragonato, ancora una volta, all'"assunzione di un sicario". E per allontanare ulteriormente le voci sulla fine del suo pontificato, Francesco ci ha anche tenuto a precisare che l'operazione al colon subita al Policlinico Gemelli un anno fa "è stato un grande successo" ed ha bollato come "un pettegolezzo di corte" l'indiscrezione secondo cui soffrirebbe di un cancro.