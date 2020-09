Parla Valentina Sampaio, la top-model trans: "Non mi nascondo, lavoro nello showbiz per quello che sono"

Il mondo della moda non è semplice per nessuno, ma lo è ancora di più per una modella transessuale. Valentina Sampaio è una top model di grande successo, che ha deciso di calpestare le passerelle più importanti e che, grazie al suo coraggio, ad appena 23 anni ha avuto la possibilità di realizzare la copertina di uno dei magazine più importanti del mondo. Raggiungere la cover di Sports Illustrated Swimsuit è un traguardo per qualunque modella, tanto più quando per raggiungerlo è necessario superare ostacoli ancora più importanti. Valentina Sampaio è stata intervistata dalla rivista Il Venerdì di Repubblica e a loro ha confessato che, quello " è sempre stato il mio sogno ".

C'è tanto dietro questa conquista di Valentina Sampaio, non solo la soddisfazione di comparire sulla cover del magazine famoso in tutto il mondo: " Oltre alla soddisfazione personale, c'è l'orgoglio per una conquista che appartiene a tutta la comunità Lgbtq+. Un altro passo avanti nel lungo cammino che ancora ci aspetta ". La storia professionale della top modelò si lega a doppio filo alle battaglie per l'abbattimento dei tabù legati alla comunità Lgbtq+, perché la copertina di Sports Illustrated Swimsuit non è certo il primo traguardo lavorativo di Valentina Sampaio, che già nel 2017 è stata scelta come cover-girl di un numero di Vogue Paris.

Ma, forse, il successo più importante di Valentina Sampaio è legato a uno dei simboli della moda a livello mondiale, Victoria's Secret, che l'ha scelta come uno dei suoi angeli per sfilare durante un evento dedicato alla linea giovane Pink. Valentina è nata in Brasile nel 1996 ma nonostante la giovane età ha le idee molto chiare: " Al contrario di altre modelle che hanno intrapreso la carriera celando la propria natura, io sono stata catapultata nello show business proprio per quello che sono. E ne sono felice. La prima copertina credo abbia dato forza a tante colleghe; alcune si sono dichiarate dopo quella cover e oggi vivono carriera e successo con più serenità ".