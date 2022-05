"Sento già i ritornelli della sinistra..". Ma Salvini rilancia sul viaggio a Mosca

Pronto a partire. Dopo l'appello ai negoziati e al cessate il fuoco, Matteo Salvini è disposto a spendersi in prima persona per la risoluzione del conflitto in Ucraina. Il leader della Lega potrebbe recarsi a Mosca nei prossimi giorni per tentare di aprire canali di dialogo. Come riferiscono fonti del Carroccio, tuttavia, l'iniziativa al momento rimane solo un'ipotesi di lavoro e tutto è ancora in via di definizione. Secondo alcuni rumors, tuttavia, la partenza sarebbe " imminente ".

Nelle scorse ore, il leader della Lega aveva espresso soddisfazione per la telefonata intercorsa tra il premier Mario Draghi e Putin, definendo giusta la volontà di " tenere aperti i canali diplomatici e chiedere alla Russia gesti di pace ". " Anche la Lega, e io personalmente, insistiamo e insisteremo per far tornare le parti in conflitto al tavolo dei negoziati e per un cessate il fuoco... ", aveva aggiunto l'ex ministro, che in un comizio a Como ha commentato la notizia di un suo possibile viaggio nella Federazione russa.

" Mi chiedono se andrò a Mosca. Lo chiedo a voi. Ieri Draghi ha fatto una cosa giusta: ha chiamato Putin. È chiaro che la pace non la ottieni accendendo una candela in Duomo, ma va costruita, cercata telefonata per telefonata, incontro per incontro ", ha affermato l'ex vicepremier. E ancora, in tono polemico nei confronti dei suoi detrattori: " Io ce la sto mettendo tutta ma già sento i ritornelli della sinistra, perchè se dice di andare o chiamare Mosca qualcuno che va bene al politicamente corretto, allora è una grande operazione di pace, se invece ci va Salvini chissà cosa succede. Però abbiamo le spalle larghe e bisogna solo tirare dritto ".

La sua scelta di aprire un canale di dialogo con la Russia, tra allusioni e riferimenti più o meno espliciti, Salvini l'aveva manifestata anche nelle scorse settimane. Esponendo la propria linea politica, contraria all'invio di nuove armi in Ucraina, il leader leghista aveva affermato: " Sto percorrendo tutti canali e i rapporti coltivati negli anni per arrivare ad uno stop delle armi e per il cessate il fuoco ". E a una più specifica domanda sui suoi possibili interlocutori, aveva risposto: " Ho le mie relazioni con tutti. Se devo chiedere il cessate il fuoco non lo chiedo all'Indonesia o al Giappone, si chiede alla Russia ". Ora, le attenzioni sono rivolte proprio al Paese di Putin.

L'ipotetica visita di Salvini, chiaramente, non potrà avere alcun carattere istituzionale, né si sovrapporrà alle iniziative intraprese dal premier Draghi e dalla Farnesina, che procedono su altri binari governativi. Già in passato, lo ricordiamo, il leader leghista aveva tentato di percorrere personalmente le vie del dialogo. Nel marzo scorso, ad esempio, si era recato al confine tra la Polonia e l'Ucraina, ritrovandosi però coinvolto nella contestazione di un sindaco polacco - Wojciech Bakun - poco incline alla diplomazia.