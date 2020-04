Dopo Pasqua cambia il meteo: Bora, temporali e crollo termico

Il super anticiclone ci terrà compagnia ancora per un paio di giorni, giusto il tempo per farci godere una Pasqua casalinga con tempo stabile e soleggiato. Da Pasquetta, infatti, le condizioni meteo subiranno un cambiamento che si manifesterà in maniera ancora più evidente il giorno successivo con temporali ed aria fredda dal Nord Europa che faranno diminuire sensibilmente le temperature.

Caldo esagerato

Da alcuni giorni il clima sull'Italia sembra essere simil estivo: anche nella giornata di ieri, temperature massime fino a 26-27 gradi si sono registrate su gran parte del Nord Italia e non soltanto sulle vallate alpine, anche la Val Padana ha sperimentato valori anomali ben superiori alle medie di questo periodo.

Sole e caldo continueranno indisturbati anche per oggi e domani, domenica di Pasqua, con cieli ovunque sereni e temperature che, di giorno, toccheranno nuovamente punte fino a 27 gradi al Nord e sulle zone interne del Centro. Caldo sì, ma più contenuto al Sud che beneficerà ancora di una debole circolazione orientale che manterrà le massime intorno ai 20-21°C.

Il cambiamento di Pasquetta

Lunedì dell'Angelo avremo i primi segnali di un cambiamento meteo: correnti umide da sud provocheranno un aumento delle nubi sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali ma ancora con scarsi fenomeni a parte deboli piogge tra Liguria e Toscana, resiste il bel tempo all'estremo Sud. A fine giornata, l'avvicinarsi di un fronte freddo dal Nord Europa provocherà il forte peggioramento che vedrà in martedì la giornata peggiore con forti venti di Bora che dal Nord-Est si propagheranno al Centro e sulle regioni adriatiche.

Temporali e crollo termico

Come dicono gli esperti, il cambiamento sarà tanto brusco quanto repentino, è per questo motivo che si formeranno temporali anche di forte intensità su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia in estensione alle restanti regioni meridionali. I venti soffieranno forti da Bora lungo le coste adriatiche, di Grecale sul Tirreno. Il calo termico sarà vistoso, anche di 7-8°C in poche ore rispetto ai valori attuali.

La neve tornerà ad imbiancare le vette appenniniche oltre i 1500 metri di quota specialmente quello abruzzese e molisano. Ai margini dai fenomeni il Nord e le Isole Maggiori dove il cambiamento meteo si vedrà soprattutto per un aumento del vento ed un calo delle temperature perché i fenomeni saranno del tutto assenti.

L'anticiclone ritorna subito

Lo "strappo", però, avrà breve durata: già da mercoledì tornerà l'alta pressione su tutta Italia ed un ripristino a condizioni atmosferiche stabili e soleggiate. Il bel tempo dovrebbe durare almeno fino al week-end successivo con temperature in netto aumento, più sensibile al Centro-Nord.