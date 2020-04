A Pasqua stretta sui controlli: parte il piano dei blocchi stradali

In strada c'è ancora troppa gente: solamente nella giornata di giovedì le forze dell'ordine hanno messo sotto la lente di ingrandimento 246.829 persone e 97.698 attività commerciali, con 7.659 sanzioni, 85 denunce per false autodichiarazioni e altre 24 per violazione della quarantena. A ciò si aggiungono anche 258 commercianti multati e 53 attività chiuse. In otto giorni sono state complessivamente 43.558 le persone beccate fuori casa senza una valida motivazione. Dati che preoccupano soprattutto in vista di Pasqua: si teme un boom di multe e di trasgressori. Perciò il Ministero dell'Interno sta predisponendo controlli più rigidi: nei prossimi giorni è attesa la diffusione della circolare che servirà a regolare gli accertamenti calibrandoli sull'emergenza Coronavirus.

A destare timore sono le località del Sud: la leggera discesa della curva del contagio potrebbe aver generato un senso di maggiore tranquillità che potrebbe portare all'organizzazione di gite fuori porta; ma in particolare si vuole evitare la fuga da parte sia dei lavoratori del Nord che hanno origini meridionali - e dunque potrebbe essere tentati dal desiderio di raggiungere i parenti - sia di chi possiede una seconda casa in luoghi di villeggiatura.

Controlli più serrati

Pertanto l'intenzione è di programmare rigorosi controlli mirati della polizia ferroviaria e stradale, considerando che i mezzi più utilizzati per le ripartenze sono treni e automobili: non ci sarà alcun tipo di deroga, fatta eccezione ovviamente per i motivi di salute e di altre emergenze. Dunque il Viminale provvederà a stilare un piano ben preciso che preveda pattugliamenti serrati e posti di blocco anche nelle zone di mare e di montagna. Non sarà esentato nessuno, neanche chi vive in città: i controlli sulle spiagge e nelle aree verdi verranno intensificati.