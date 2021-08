Passeggiava con gli amici, le sparano: l'orrore sul lungomare

Vanessa Zappalà, 26 anni, è stata uccisa la scorsa notte raggiunta da diversi colpi di pistola esplosi per strada mentre stava passeggiando con alcuni amici sul lungomare di Acitrezza, piccolo borgo marinaro in provincia di Catania. Forse stava tornando a casa dopo una serata passata in compagnia.

Gli amici inchiodano l'ex fidanzato

Secondo le prime testimonianze sarebbe stato l’ex fidanzato della vittima, il 39enne Antonino Sciuto, ad aprire il fuoco uccidendola. Il presunto omicida si è dato poi alla fuga. Dopo che gli investigatori hanno ascoltato gli amici della ragazza presenti al momento dell’omicidio, i carabinieri che stanno indagando su quanto avvenuto si sono messi alla ricerca dell’uomo, che la 26enne, aveva già denunciato per stalking in passato.

Stava passeggiando sul lungomare

Durante la sparatoria, avvenuta in piena notte nei pressi del porticciolo di Acitrezza, frazione marinara di Aci Castello, anche un’altra ragazza che faceva parte della stessa comitiva sarebbe rimasta ferita di striscio da un colpo alla schiena, ed è stata subito soccorsa e medicata sul posto dai medici del 118. Sono stati gli amici delle due ragazze ad allertare i soccorsi e a indicare nell’ex fidanzato l’autore dell’omicidio. Sul luogo sono giunti i carabinieri del Sis, il reparto speciale di investigazioni scientifiche di Catania. È caccia all’uomo. Il presunto killer, originario di San Giovanni La Punta, dopo aver sparato, è infatti scappato ed è attualmente ricercato dai militari dell’Arma. Le indagini sono affidate alla compagnia dei carabinieri di Acireale.

Caccia all'uomo

A dare indicazioni agli investigatori su quanto avvenuto, ricostruendo anche la dinamica dei fatti, sono stati gli amici delle due giovani. Questi avrebbero raccontato che a un certo punto Vanessa ha visto arrivare il suo ex fidanzato e gli si è avvicinata. Improvvisamente però l'uomo avrebbe estratto la pistola e le avrebbe sparato. Da quanto emerso, la vittima sembra avesse già in passato denunciato il 39enne per stalking. Per quel reato la Procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal Gip che l'uomo fosse messo agli arresti domiciliari. Attualmente era sottoposto al divieto di avvicinamento. Divieto che la scorsa notte non ha però rispettato. Per la 26enne, originaria di Trecastagni, paese pedemontano dell'Etna, sarebbe stato fatale un proiettile che l’ha colpita alla testa e non le ha lasciato scampo. Sul posto si sono recati anche gli operatori sanitari di due ambulanze del 118 ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

La caccia all'uomo è partita da San Giovanni La Punta ed è stata estesa nel resto della provincia, con posti di controllo disposti ovunque, anche agli imbarcaderi di Messina. Ampio il dispiegamento di forze dell'ordine impiegate per bloccare il fuggitivo. Da quanto ricostruito dai carabinieri Sciuto, con cui Vanessa aveva interrotto la relazione, ieri sera l'avrebbe raggiunta per chiederle un chiarimento. Poco dopo il tragico epilogo. I carabinieri di Catania hanno diffuso le foto di Antonino Sciuto, ancora ricercato dalle forze dell'ordine perché ritenuto l'omicida di Vanessa. I militari dell'Arma hanno diffuso due foto dell'uomo, una con una folta barba e l'altra senza.

Le amiche avevano paura per lei