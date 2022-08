Paura tra i bagnanti: uomo ucciso in una sparatoria nel Foggiano

Articolo in aggiornamento

Paura questa mattina al lido Holiday a Marina di Lesina, nel Foggiano. Un 52enne di San Severo, Maurizio Cologno, è morto in una sparatoria. Sono ancora in corso le indagini condotte dai carabinieri ma al momento è escluso il regolamento di conti. Gli investigatori hanno infatti escluso i legami con la criminalità organizzata nell'omicidio compiuto nel parcheggio del lido verso mezzogiorno.

La dinamica dei fatti

L'aggressore avrebbe impugnato l'arma da fuoco e dopo aver sparato 5 colpi, tre dei quali fatali, si sarebbe dato alla fuga. Sul posto è immediatamente giunto personale del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Il 52enne, stando ai primi accertamenti, sarebbe stato ucciso a pochi metri dallo stabilimento balneare creando paura tra i bagnanti. "La sparatoria - spiegano dal lido - è avvenuta nel parcheggio". Effettivamente risulta che l'uomo lavorasse nella zona, in località Punta Pietre Nere, come parcheggiatore abusivo. La vittima sarebbe già nota alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e per stupefacenti.