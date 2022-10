Il Pd fa la guerra ai pavoni: è scontro con gli animalisti

Animalismo ed ambientalismo sono alcuni dei temi tradizionalmente considerati prioritari, dalla sinistra. Eppure, talvolta il rapporto fra le associazioni a favore degli animali e gli esponenti del centrosinistra si è incrinato proprio su queste tematiche. E l'ultimo caso in ordine cronologico arriva da Ravenna: il sindaco Pd, Michele De Pascale, preoccupato dalla presenza sempre più consistente di pavoni in libertà che starebbe dando adito a numerose segnalazioni da parte dei residenti, ha dato mandato agli uffici comunali di predisporre un bando per la cattura dei volatili e il loro conseguente trasferimento altrove. E ciò è bastato per innescare una polemica con gli animalisti, che non hanno affatto gradito la decisione.

Il Comune ha ricordato nell'avviso come i pavoni siano in grado di riprodursi nei circostanti ambienti naturali o semi-naturali. E come negli anni la popolazione aviaria del lido ravennate è cresciuta spontaneamente fino a raggiungere un quantitativo stimato di 30-40 individui, con tendenza all’aumento. "Considerando le numerose segnalazioni che continuano a pervenire all'amministrazione relativamente al degrado urbano dovuto alle deiezioni rilasciate dagli animali durante il loro vagare e al disagio dovuto all’appollaiarsi degli animali sui tetti delle case o sulle auto parcheggiate, a volte con conseguente rottura di coppi oppure danni alla carrozzeria delle auto - si legge nel bando comunale - al fine di mitigare le problematiche relative alla presenza di pavoni si è valutato di spostare gli stessi in un sito più idoneo ricorrendo ad una richiesta di manifestazione di interesse rivolta a soggetti in grado di catturali, trasferirli e successivamente gestirli".

"Di green c’è solo il washing"