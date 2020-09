"Non eccedere con i tamponi: non tutti i bimbi con febbre sono infetti"

Prudenza sì, allarmismi no. La ripartenza della scuola è nel caos totale ma è necessario non farsi prendere dal panico: sono molti i genitori che ogni giorno temono un contagio dei loro figli all'interno degli istituti scolastici. Tuttavia occorre precisare e ribadire che qualche linea di febbre o qualche sintomo non devono provocare sempre ansie e preoccupazioni. Di forme virali ce ne sono tante: vige l'obbligo di mandare immediatamente a casa un alunno con più di 37,5 gradi temperatura corporea, ma va specificato che un po' di raffreddore, qualche colpo di tosse e un isolato episodio di vomito o diarrea non sono automaticamente da attribuire al Coronavirus.

Una tesi sostenuta a gran voce dal pediatra Gian Vincenzo Zuccotti, il quale ha voluto tranquillizzare le mamme e i papà: " I pediatri sanno, ma è bene lo sappiano anche i genitori, che non basta un solo sintomo per pensare al Covid-19 e alla necessità di un tampone ". Anche perché non tutti quelli che hanno qualche linea di febbre " sono stati attaccati dal virus ". Il doppio tampone per essere certi della guarigione è ormai una prassi scientificamente accettata in tutto il mondo, ma una domanda circola da diversi mesi: perché non usare i test rapidi al posto dei tamponi classici? Più che a un problema di sicurezza, il direttore del Dipartimento di pediatria e pronto soccorso all'ospedale Buzzi di Milano penserebbe a uno di praticità: " I test che danno il risultato in qualche decina di minuti sono ancora poco disponibili e andrebbero riservati a casi selezionati. Si spera solo che non si ecceda con i tamponi ".

"Complicato tenere fermo un bimbo"

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il pediatra ha portato un'argomentazione pratica a favore della sua posizione: immaginare un'unità mobile che arriva a scuola, così che il tampone venga fatto tempestivamente "in loco" e portato rapidamente in un ospedale, nel giro di un'ora consentirebbe di conoscere lo stato del bambino. E se è negativo i suoi compagni potrebbero continuare a fare tranquillamente lezione in classe. Diverso il caso, molto più frequente, del bambino che si sente male a casa: " Se il pediatra ritiene necessario il tampone, con quello tradizionale il risultato arriverà comunque in fretta, il giorno dopo. Il bambino è già in un ambiente ristretto e protetto, sapere in un'ora o in un giorno se è positivo o negativo non cambia molto ".