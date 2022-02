"Peggio di un boia nazista". Raid no-vax contro la Lega a Imola

Le scritte deliranti con la vernice rossa, gli slogan dai toni aggressivi, l'immancabile simbolo della doppia v: quello dei "guerrieri" anti-vaccino. Il raid dei no-vax, stavolta, ha colpito la sede della Lega di Imola. Dopo aver vandalizzato il centro vaccinale dell'Osservanza e alcune scuole, gli attivisti hanno preso di mira un altro luogo della cittadina emiliano-romagnola. In questo caso, forse, con l'ambizione di ottenere una visibilità maggiore, dovuta agli inevitabili echi politici dell'accaduto.

Nel mirino dei militanti no-vax, dunque, è finito l'ingresso degli uffici del Carroccio imolese, ubicati peraltro in una zona centralissima. Sul muro esterno, gli attivisti hanno scritto con la vernice: " Peggio di un nemico boia nazista. Su Vax e Gp prima contradite e poi tradite ". Errore grammaticale a parte, un'invettiva contro il partito di Matteo Salvini, rivendicata con un simbolo ricorrente negli assalti no-vax degli ultimi mesi. Stamane, l'episodio è stato portato all'attenzione in primis dalla Lega locale, attraverso la denuncia del parlamentare Jacopo Morrone, segretario leghista in Romagna.

" Condanno fermamente questo gesto inconsulto quanto insensato. Imbrattare la sede della Lega di Imola non serve a nulla. La Lega è l'unica forza di Governo a non sostenere la linea chiusurista e autoritaria di altri partiti politici ", ha scritto l'esponente politico sui social. Poi, nel medesimo post, ha aggiunto: " Noi vogliamo che sia ripristinato il ritorno alla normalità, alla libertà e ai diritti. Non comprendiamo, quindi, la ragione di questo atto, prontamente denunciato all’Autorità giudiziaria, che risulta solo poco intelligente ". Morrone, infine, ha espresso solidarietà ai militanti e ai sostenitori leghisti imolesi.

A seguito dell'atto vandalico no-vax, anche il Pd locale è intervenuto, assumendo - come naturale che fosse - una esplicita posizione di condanna. " Esprimo a nome del Partito democratico di Imola ferma condanna e solidarietà alla Lega per gli atti vandalici che hanno colpito la sua sede imolese. I democratici prendono le distanze da qualsiasi atto violento e intimidatorio, che certo non ha nulla a che vedere con la storia e i valori della nostra città ", ha comunicato la segretaria territoriale Pd, Francesca Degli Esposti.