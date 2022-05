"Penoso", "Si vergogni". Scoppia la rissa in studio

Scintille e animi surriscaldati nel corso dell'ultima puntata di Non è l'arena, programma in onda la domenica sera su La7, che ha trattato la guerra in Ucraina e i relativi sviluppi degli ultimi giorni. Al centro della discussione anche il ruolo dell'informazione, che rientra tra le vittime della guerra e che spesso diventa arma di propaganda per portare la narrazione verso un solo fronte. Ed è proprio questo l'argomento che ha fatto scatenare la bagarre in studio, tra ospiti evidentemente divisi nel merito della questione.

Una stoccata iniziale è arrivata da parte di Carlo Calenda che, dopo essere stato interrotto, ha lanciato una frecciatina all'indirizzo di Vladimir Solovyev: " Non siamo in Russia... ". Per il giornalista russo è stata l'occasione per applaudire ironicamente e sottolineare i precedenti politici di Calenda: " Bravo, bravo. Lei non è in Russia, però mi sembra che qualche tempo fa amava la Russia e adesso no ". Il leader di Azione non ha smentito l'apprezzamento verso la Russia, ma allo stesso tempo ha giudicato " molto penoso " il fatto di " vederla in mano a gente come lei ".

Per Calenda dunque il problema è proprio questo, nella speranza che venga risolto non attraverso l'utilizzo delle armi ma grazie ai cittadini russi. " Non ti agitare, come si dice a Roma ", ha detto il leader di Azione al giornalista russo. Che nel frattempo stava replicando alle accuse in maniera piuttosto animata: " Gente che non conosce niente della nostra storia... ". A quel punto Vladimir Solovyev ha provato a incalzare Calenda, chiedendogli l'anno in cui il Mar d'Azov è diventato ucraino.

<> EMBED

Calenda non ha risposto direttamente alla domanda, ma ha proseguito il suo discorso facendo notare che l'Ucraina " per un lungo periodo è stata polacca ". Tuttavia le parole del leader di Azione hanno innescato la reazione del giornalista russo, che senza pensarci due volte ha risposto così al suo interlocutore: " Ma quale polacca! Cosa sta dicendo? Non ha neanche un goccio di conoscenza della storia russa. Si vergogni, veramente ".