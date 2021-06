Perché gli italiani non si tolgono la mascherina

L'82% degli italiani trascorrerà l'estate con la mascherina anche all'aria aperto. A rivelarlo è l'indagine condotta da Coldiretti/Ixè. Nonostante l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi aperti sia decaduto da lunedì 28 giugno - nelle zone bianche e non in presenza di assembramenti - otto italiani su dieci italiani sceglieranno la strada della cautela.

La ricerca condotta alla vigilia dell'allentamento delle restrizioni sull'uso del dispositivo facciale all'aperto ha fotografato una Italia ancora intimorita dalla pandemia. L'82% degli intervistati, infatti, ha dichiarato di volerla tenere con sé "spesso" o addirittura "sempre" la mascherina per garantirsi una protezione contro i rischi di una ripresa dei contagi, in particolar modo nei luoghi affollati. Solo il 15% della popolazione è intenzionato ad usarla "qualche volta" o "raramente", mentre il 3% degli italiani ha affermato che non la indosseranno "mai".

La campagna di vaccinazione ancora a metà strada, l'aumento dei contagi da variante Delta nel resto dell'Europa e l'abitudine, che le persone hanno preso nell'indossare la mascherina fuori e dentro i luoghi pubblici e privati, sembrano dunque rallentare la voglia degli italiani di tornare alla normalità. L'indagine condotta da Coldiretti/Ixè è scesa ancora più nel dettaglio del pensiero degli italiani su mascherine, Covid e vaccini per l'estate. Il 63% della popolazione - sei italiani su dieci - sono disposti a spostare le proprie ferie pur di vaccinarsi con la prima o la seconda dose. Solo il 23% degli italiani sceglie il relax, preferendo rimandare il vaccino pur di godersi le ferie, mentre il restante 8% è ancora indeciso.

" La tutela della salute – ha commentato Coldiretti sui dati emersi dall'indagine – resta la priorità degli italiani La scelta di vaccinarsi prima di andare in vacanza è spinta anche dalla possibilità di accedere al green pass, che consente di godere di offerte e servizi altrimenti preclusi ". Appare chiaro, però, che l'emergenza sanitaria ha condizionato le scelte della popolazione in tema di vacanze. Un italiano su due (il 49% degli intervistati) ha scelto di panificare le proprie ferie in base a vaccini, restrizioni e green pass. Per quanto riguarda le destinazioni, il 33% dei vacanzieri resterà all'interno della propria regione in via precauzionlae e solo il 6% dovrebbe volare all'estero. Il resto degli italiani si recherà in una regione diversa da quella di residenza.