Escherichia coli, nuovo allarme: ritirata anche la fontina

Dopo la segnalazione di alcuni prodotti contaminati con il batterio della Listeria, adesso è la volta dell'Escherichia coli all'interno di un lotto di fontina Dop della "Cooperativa Produttori Latte e Fontina soc. coop. a r.l." di Pascoli Italiani la cui sede dello stabilimento è a Saint Christophe - Località La Croix-Noire (Aosta) e la vendita operata da Eurospin.

"Rischio microbiologico"

Anche in questo caso, la segnalazione arriva dal Ministero della Salute che ha prodotto un documento con le due immagini della confezione, la data di scadenza (11-11-2022), il suo peso pari a 250 grammi con il motivo del richiamo per " p ossibile presenza di Escherichia Coli produttori di shiga tossina (STEC)" e le avvertenze per chiunque ne fosse entrato in possesso: " Non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso ". Il lotto in questione ha la serie C252105286.

Il tipo di batterio

Per chi non lo sapesse, questo batterio si trova naturalmente nel microbiota intestinale dell'uomo e di alcuni animali. Anche se la maggior parte dei ceppi, quindi, sono innocui, altri sono in grado di provocare malattie intestinali di diversa gravità (dal dolore addominale alla diarrea) ma anche extra-intestinali come nel caso delle infezioni del tratto urinario, peritonite, setticemia, polmonite e meningite. Come spiegano dall'Humanitas, l'Escherichia coli può provenire " da acqua o cibo contaminati – soprattutto da alimenti come frutta e verdura, che vengono spesso consumati crudi, ma anche da latte non pastorizzato e carne non cotta ".

Cos'è la "Shiga-Tossina"

Il pericolo maggiore lo corrono bambini e anziani ma se avviene la cottura del cibo, il batterio muore venendo così neutralizzato. Nel caso specifico della fontina contaminata, il ministero della Salute ha fatto riferimento alla "Shiga-Tossina" perché alcuni ceppi del batterio sono in grado di produrre tossine molto pericolose per la salute umana in grado di causare una grave forma di diarrea emorragica. Alcune complicazioni più frequenti nei piccoli portano anche a una grave insufficienza renale acuta, anemia e piastrinopenia (sindrome emolitica-uremica).

L'allarme sul gorgonzola

Rimanendo in tema di formaggi, pochi giorni fa era stato emesso un avviso anche per un lotto di gorgonzola dolce Dop per la possibile presenza della Listeria monocytogenes. Come abbiamo visto sul Giornale.it, il lotto in questione (218246252) era in confezione da 300 grammi del marchio Pascoli Italiani e finiro sugli scaffali di Eurospin. Anche in quel caso, il ministero ha invitato chi avesse acquistato il prodotto a non consumarlo e restituirlo per ottenere un rimborso.