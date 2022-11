"Permacrisis" è la parola dell'anno 2022: ecco cosa vuol dire

Una volta esisteva soltanto il permafrost, ossia la permanente presenza di un terreno ghiacciato nei gelidi territori della Siberia, Nord America e area più settentrionale d'Europa. Se il riscaldamento globale ha messo in cantina questa parola, adesso ne è stata coniata un'altra dalla radice uguale ma di significato totalmente opposto: si tratta di "permacrisis", ossia crisi permanente in qualsiasi manifestazione della vita. È la classica visione pessimistica del bicchiere mezzo vuoto che molte persone hanno inserito in ogni aspetto della quotidianità a causa di un 2022 costellato da una quantità indefinita di notizie negative.

Il neologismo del Collins

Sono gli inglesi che, testando con mano l'umore del popolo a causa della crisi energetica, la guerra, la pandemia, l'inflazione e altri numerosi avvenimenti globali che creano continuo pessimismo, hanno pensato bene di unire in un unico significato il prefisso "perma" e "crisis". " Riassume quanto sia stato veramente orribile il 2022 per così tante persone ", ha affermato alla Bbc Alex Beecroft, a capo di Collins Learning, dizionario inglese cartaceo e online. Coniata nei turbolenti anni '70, permacrisis è quindi entrata di diritto nel linguaggio comune quest'anno con il significato di "crisi permanente, senza tregua".

"Lingua specchio della società"

Beecroft ha aggiunto all'emittente nazionale del Regno Unito che la lingua si modifica ed evolve anche e soprattutto in base a quello che accade continuamente " nella società e nel resto del mondo, e quest'anno ha lanciato una sfida dopo l'altra ". Oltre a tutte le problematiche globali, gli inglesi hanno perso dopo una vita la tanto amata Regina Elisabetta II: un anno indimenticabile in negativo sotto tutti i punti di vista. Chi si occupa di lessico fa sapere che diverse parole in elenco si riferiscono a queste crisi: c'è un database di parole "Collins Corpus" da otto miliardi di parole oltre a una serie di fonti multimediali (tra cui i social media) che hanno portato a stilare una classifica dei dieci vocaboli più utilizzati.

La top ten del 2022