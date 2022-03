"Pestare delle m... qui": l'ira di Bartoletti. Cosa è successo

Sui social, tutti si sentono in diritto di dare la loro opinione, che nei commenti si trasforma in giudizio, verità assoluta, ma anche insulto e derisione. Certo, i social nascono anche per questo, ma purtroppo ormai sono diventati la valvola di sfogo di chi si sente libero di offendere il prossimo e vomitargli addosso la sua frustrazione, perché al sicuro dietro un monitor. Il 90% dei commenti sono evitabili, potrebbero essere risparmiati, perché i social sono lo strumento più democratico che esista: se un contenuto non piace basta andare oltre, smettere di seguire quella persona, non mettere un like. Invece, in troppi pensano che la propria opinione sia di vitale importanza e la buttano lì, spesso senza filtri, senza pensare che dall'altra parte possa esserci una persona, con la propria storia, che potrebbe risentirsi. Il caso di Marino Bartoletti è emblematico.

Nei giorni scorsi, il giornalista sportivo e scrittore, ha commentato le parole che Gianluca Vialli ha rivolto a Roberto Mancini dopo la sconfitta dell'Italia con la Macedonia del nord, che è costata agli Azzurri un posto ai mondiali del Qatar. " Ti voglio più bene adesso di quanto te ne volessi in luglio. Buona fortuna per la partita di domani. Mi mancherete, ma il mio cuore sarà con voi. Forza azzurri! Ripartiamo ", ha scritto il capo delegazione della nazionale italiana. Sentito il commnto di Marino Bartoletti: " l messaggio postato sul proprio profilo instagram da Gianluca Vialli per Roberto Mancini. Al di là della delusione dolorosissima di questi ultimi giorni, quante cose ci ha insegnato quest'estate! E quante cose continua a insegnarci - sul piano del buon senso, dell'amicizia e dei valori veri - questo ragazzo coraggioso! ".

Il riferimento a "ragazzo coraggioso" del giornalista è alla storia personale di Gianluca Vialli, che da anni combatte contro un tumore, che di recente sembra essersi ripresentato. Eppure, anche davanti a queste belle parole, c'è stato chi ha avuto l'ardire di lamentarsi: " Sì, complimenti a Vialli... E a tutte le altre migliaia di persone sfortunate che non si fila nessuno. Ogni giorno ci insegnano qualcosa. Lei ogni tanto diventa mieloso, retorico. Troppo, è il suo difetto. Tornando al calcio, Mancini ha fallito i mondiali e agli europei siamo stati fortunati. Questo è, stia bene ".