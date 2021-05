La confessione choc di Bartoletti: "Così ho scoperto la malattia..."

La notizia della difficile battaglia che Marino Bartoletti sta conducendo da mesi contro un tumore ha scosso il mondo dello spettacolo. Il popolare giornalista sportivo, nel corso dell'ultima puntata di Oggi è un altro giorno su Rai1, ha confessato a Serena Bortone di aver scoperto di avere un tumore " facendo tutt’altri controlli " e di essere in attesa degli ultimi esami, che potrebbero decretare la sua vittoria sul male.

" A 70 anni suonati, voglio pensare al futuro ", ha confessato Marino Bartoletti nell'ultima intervista rilasciata al Corriere di Bologna, citando Enzo Ferrari a cui ho dedicato il libro "La cena degli dei". Il cronista sportivo ha raccontato di aver intrapreso la lunga e difficile battaglia per sconfiggere il tumore dall'ottobre scorso con sei mesi di terapie importanti e due mesi di radioterapia. Oggi lui è positivo e attende gli esiti degli esami di giugno per sapere se l'incubo è finito.

Tutto sommato sto bene -

Mai come in questo periodo ho pensato di essere stato fortunato ad essere nato e ad essermi ammalato in Emilia-Romagna. Ho fatto tutto il mio percorso di cura tra Villa Toniolo e Bellaria. La speranza è che l'operazione non serva

miglior medicina

Sui social network sono stato travolto da un’onda emotiva

ha raccontato al Corriere -". Accanto a Marino Bartoletti, in questo difficile momento della sua vita, ci sono le due figlie e i nipoti Filippo e Alice, che per lui rappresentano la "". A farsi sentire forte è stato anche l'affetto del pubblico: "".

La lotta contro il tumore, però, non lo ha tenuto lontano dalle sue passioni, anzi. Dopo aver scoperto di essere malato, Bartoletti si è buttato anima e corpo nella stesura del suo libro "La cena degli dei", oggi finalista al premio Selezione Bancarella. Una vita che corre parallela su due binari: " Ho consegnato il libro con rabbia, ma anche con orgoglio perché mi ci sono impegnato in un momento difficilissimo. Poi pensavo di essermi iscritto al Campionato di Serie B e invece mi sono ritrovato nelle Final Four di Champions: non vado per accontentarmi ".