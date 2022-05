"Drogata e soffocata dal trio diabolico". Chiuse le indagini sulla morte di Laura Ziliani

" Drogata e soffocata dal trio diabolico ". Sono le conclusioni a cui è giunta la procura sull'omicidio di Laura Ziliani, la vigilessa uccisa a Temù, nel Bresciano, l'8 maggio del 2021 e rinvenuta cadavere sulle sponde del fiume Oglio due mesi dopo il delitto. Nell'avviso di chiusura delle indagini il sostituto procuratore di Brescia, Caty Bressanelli, contesta in concorso i reati di omicidio volontario (con l'aggravante della premeditazione) e occultamento di cadavere alle due figlie della 56enne, Silvia e Paola Zani, e al fidanzato della maggiore (Silvia) nonché amante della minore (Paola), Mirto Milani.

L'autopsia

Uccisa e " drogata " con i barbiturici. A fissare un punto fermo sulle circostanze del decesso di Laura Ziliani è l'esito degli esami tossicologici. Stando a quanto riporta Il Giorno, la vigilessa sarebbe stata stordita e narcotizzata con bromazepam e delorazepam (benzodiazepine con proprietà ipnotiche e miorilassanti). Il dato emerge dalla relazione medico-legale stilata dal professor Andrea Verzelletti, incaricato dalla procura, secondo cui i suddetti farmaci avrebbero prodotto " sonnolenza, torpore, ridotta capacità di movimento e in generale di reagire a insulti lesivi esterni ". Suddette sostanze " assai difficilmente sono in grado da per sé soli di portare alla morte un soggetto ", chiarisce l'esperto a margine del referto. Sul corpo senza vita della 56enne non sono stati riscontrati né contusioni né ferite di altro genere. Tale circostanza avvalora l'ipotesi del soffocamento. Dunque Laura sarebbe morta per " asfissia meccanica " prodotta verosimilmente con un cuscino o un sacchetto di plastica.

Il quadro accusatorio