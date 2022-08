"Pestate dalla polizia spagnola". Il racconto choc di otto ragazze italiane

" Ci hanno trascinate sulle sabbia e sbattute a terra, io non respiravo ". A parlare è Ambra Morelli, 22 anni, una delle otto ragazze che sarebbero state picchiate dalla polizia spagnola all'esterno di una discoteca di Valencia. La giovane fiorentina, studentessa di psicologia a Padova e pallanuotista, ha denunciato l'episodio sulle pagine del quotidiano La Nazione: " Ci hanno trattate come fossimo criminali - spiega - e invece eravamo noi le vittime. Ci avevano insultato e sputato fuori dalla discoteca e quando abbiamo vi-sto arrivare le pattuglie eravamo felici. Pensavamo ci salvassero. Invece... ".

Il racconto

I fatti risalgono alla sera del 9 agosto. Ambra e le amiche - tutte fiorentine - decidono di passare qualche ora in una discoteca di Valencia, dove ogni anno trascorrono una settimana di vacanza. " Eravamo in otto e la sera del 9 agosto avevamo deciso di andare in una discoteca che chiude presto. - spiega la 22enne - Così, per non essere tentate dal fare tardi visto che l’indomani dovevamo partire ". A fine serata, le ragazze si fermano all'esterno del locale a chiacchiare quando, ad un certo pungo, vengono importunate da alcuni coetanei. " Ci è arrivata addosso una scarpa . - prosegue il racconto - Proveniva da un gruppetto di ragazzi, abbiamo pensato volessero attaccare bottone ma quando gliela abbiamo restituita uno tra loro, che aveva bevuto, mi ha tirato un calcio e poi ha iniziato a insultarci in spagnolo e a sputarci. Le mie amiche sono intervenute, ci siamo messe a urlare. Qualche amico suo ha provato a portarlo via, ma senza successo. Si è creata un po’ di confusione ".

L'arrivo della polizia

Qualcuno allerta alla polizia che, nel giro di pochi minuti, interviene sul luogo della segnalazione. " Ad un certo punto abbiamo visto le pattuglie e un fuggi fuggi generale . - ricorda Ambra - Noi invece siamo andate loro incontro. Eravamo contente, pensavamo che ci salvassero ". Un'agente donna si avvicina alle ragazze: " Ci ha strattonato . - racconta la 22enne - Poi è arrivato uno più grosso e ci ha trascinato sulla sabbia e sbattute a terra. Io ero con la faccia sulla sabbia e non respiravo, Matilde (un'amica ndr) sembrava svenuta. Le nostre amiche attonite e spaventate. Matilde parla spagnolo e continuava a spiegare che non avevamo fatto niente ma loro dicevano 'siete ubriache'. Ma noi avevamo bevuto solo due drink ". Ambra dice di essere stata sbattuta a faccia in giù sulla sabbia: " Continuavo a ripete 'perché ci fate questo?' Ci hanno fatto rialzare in piedi e chiesto i documenti. Vi è andata bene perché oggi siamo buoni sennò eravate già in manette', hanno aggiunto ".

La corsa in ospedale