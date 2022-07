Dalla poesia per Allevi al finale di "House of Draghi": le sette parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore ai numeri che decretano il successo delle notizie su Google. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

Finale di stagione per la serie tv “House of Draghi”?

Viene tolta dai palinsesti in anticipo la serie tv “House of Draghi”. Nonostante gli ottimi ascolti, le buone recensioni e i diritti detenuti da potenti emittenti straniere termina così questa trasmissione di successo. Forse non sapremo che fine farà il cattivo della serie, Peppiniello Appulo. Anche se qualcuno mormora che verrà prodotto uno spin-off dedicato a lui. Andrà in onda sulla tv di stato russa.

Mai smettere di ricordare

Sono passati 30 anni dalla strage di via d'Amelio, quando la mafia ha ucciso il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. A noi che siamo rimasti spetta il dovere della memoria: solo chi dimentica ripete. E quindi, per il poco che conta, offro alla memoria questo piccolo spazio.

Brodi riscaldati al gusto di celebrità

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati. Dopo essere stati insieme dal 2002 al 2004, ed aver poi collezionato entrambi numerose relazioni, hanno aspettato i 50 anni per sposarsi. Alla fine l'amore riscalda qualunque brodo. Specialmente quando in pentola galleggia l'aura milionaria della celebrità

Una poesia per Giovanni Allevi

É morta la sorella di Giovanni Allevi. Il maestro, già provato dalla malattia contro cui sta combattendo, si trova ora a dover affrontare un ulteriore dolore. Vorrei scrivergli una poesia per stargli vicino e indicargli ciò che realmente conta. Questa poesia non ha parole. E lui, che è un vero artista, la conosce già.

Ma “spread” in italiano come si dice?

Con le vicende dei draghi si torna a parlare di “spread”. E come al solito una parola inglese, che in Italia nessuno capisce, vuole generare terrore: l'ignoto genera paura. Si dicesse “differenza di prezzo” tra obbligazioni italiane e tedesche probabilmente genererebbe in noi semplice disinteresse. Magia delle parole

Ivano Monzani for President!

La star del momento su Tiktok, suo malgrado, è lui, Ivano Monzani. Un responsabile della sicurezza ai concerti che è stato ripreso, a sua insaputa, mentre riassumeva nelle sue espressioni i sentimenti comuni dei “boomer” verso la musica dei ragazzini. E così per qualche faccia è diventato una star. Per come vanno le cose oggi possiamo aspettarci di tutto. Ivano, Palazzo Chigi si libera, preparati.

Il flirt di Google con Mafalda

Google ha scelto di fare un omaggio a Quino, il padre di Mafalda, il personaggio che incarna gli anni “70. La bambina di sei anni (ne compirà in realtà 60) eroina arrabbiata, che risuona anche oggi dentro ciascuno. Forse c'è spazio per l'arte anche nella tecnologia. Possiamo ancora sperare.

Altre ricerche di Google Trends

Per la cronaca, negli ultimi sette giorni tra i principali termini ricercati secondo Google Trend ci sono stati anche: Dybala, Sporting-Roma, Gelmini, Luca Serianni, Russel Crowe, De Ligt, Ultimo, Federico Aldrovandi.