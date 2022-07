Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas

" Ce l'abbiamo fatta. L'amore è bellissimo. L'amore è gentile. E si scopre che l'amore è paziente. Paziente da vent'anni ". Con queste parole Jennifer Lopez ha confermato di avere sposato l'attore americano Ben Affleck in una piccola cappella a Las Vegas.

Quella che all'inizio sembrava essere solo una voce trapelata dai siti americani, oggi è diventata una notizia confermata dalla stessa JLo e data a cose fatte. La coppia si è sposata a Las Vegas in Nevada con una cerimonia privata alla presenza solo dei rispettivi figli. Una scelta dettata dall'amore più che dall'interesse mediatico, che il matrimonio dei Bennifer - così sono stati ribattezzati dai fan Ben Affleck e Jennifer Lopez - avrebbe scatenato.

" Esattamente quello che volevamo - ha scritto sul suo sito internet la popstar, pubblicando selfie e video realizzati da loro e dai figli durante la cerimonia - Ieri sera siamo volati a Las Vegas e abbiamo fatto la fila per una licenza con altre quattro coppie, facendo tutte lo stesso viaggio verso la capitale mondiale del matrimonio. Dietro di noi due uomini ci tenevamo per mano. Di fronte a noi, una giovane coppia che ha fatto tre ore di macchina da Victorville per il secondo compleanno della figlia. Tutti noi vogliamo la stessa cosa, affinché il mondo ci riconosca come partner e dichiari il nostro amore al mondo attraverso l'antico e quasi universale simbolo del matrimonio ".

Nelle immagini condivise dalla coppia sul web, JLo si mostra con un abito bianco con le spalle scoperte, i capelli lunghi raccolti dietro la nuca e il velo da sposa, mentre Ben Aflleck sorride accanto a lei in smoking bianco. Ben e Jennifer hanno raccontato di essere arrivati a Las Vegas poco dopo la mezzanotte di sabato 16 luglio in auto insieme ai figli e di essersi messi in coda nel "tunnel dell'amore" per essere sposati da uno dei tanti officianti, che si trovano nella città del divertimento.