Portato a morire in riva al mare dopo una vita in canile: la triste storia di Poldo

“Volevo vedesse il mare, prima di morire” . Così il dog trainer di Fondi Giulio Bianchi racconta le ultime ore di Poldo, un cane di cinquanta chili e gravemente malato a cui ieri è stata praticata l’eutanasia proprio sulla spiaggia del litorale pontino. “Non volevo morisse nel freddo di un ambulatorio, tra gli sguardi di estranei” . Aveva già sofferto troppo, Poldo, e non si meritava anche questo. Ma sole, sabbia, mare e l’ultimo abbraccio di una persona che gli ha voluto bene veramente.

La malattia degenerativa e l’ultima iniezione

Giulio Bianchi, dog trainer della struttura Alpha Dog di Fondi, ha voluto raccontare la storia di Poldo attraverso un lungo post sulla sua pagina Facebook. Poldo è stato trovato alcuni anni fa da una associazione di volontari. Era stato abbandonato per strada e ha passato parte della vita in canile, senza che nessuno venisse a reclamarlo. E proprio lì si ammalò. Gli venne diagnosticata una spondiloartrosi degenerativa che entro breve gli avrebbe impedito di continuare a camminare. Una malattia da cui purtroppo non si torna indietro, non si guarisce. Viene cercata a Poldo una sistemazione perché un cane della sua stazza aveva bisogno di assistenza costante. Viene individuata così la Alpha Dog di Fondi e qui si incontrano le vite di Giulio Bianchi e del cane Poldo. “Io e Poldo ci sentimmo pronti fin da subito a combattere, o quantomeno a convivere, il più possibile con quella malattia terribile e dolorosa contro la quale non esistevano rimedi, tenendola a bada con terapie e massaggi quotidiani, fin quando non saremmo stati entrambi d’accordo sul lasciarla vincere.. Fin quando tu, mio amato Poldo, non mi avessi chiesto di smettere. Così dopo questi ultimi quattro giorni un po’ più duri del solito, ieri lo hai fatto. Eri sfinito, esausto, non ce la facevi veramente più… Così, dopo aver chiesto dei pareri medici, ho dovuto scegliere di assecondarti” .

L’ultimo saluto in riva al mare