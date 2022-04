Pomodori contro Macron: cosa è successo alla sua prima uscita pubblica

L'accoglienza non è stata delle migliori. Per Emmanuel Macron, la prima uscita pubblica da presidente rieletto è avvenuta sotto una inaspettata pioggia di pomodori. Stamani, nel corso di una visita in un mercato nell'hinterland di Parigi, il riconfermato capo di Stato francese si è trovato al centro di una contestazione con lancio di ortaggi e trambusto annesso. L'inquilino dell'Eliseo, certo, non si trovava in una zona urbana a lui particolarmente favorevole: a Cergy-Pontoise, dove si era recato per il suo primo bagno di folla, i cittadini al primo turno avevano votato per il 48% il candidato dell'ultrasinistra Jean-Luc Mélenchon.

" Ho sentito il messaggio molto chiaro che è stato inviato dal ballottaggio ", aveva non a caso affermato il presidente, presentandosi al mercato per incontrare i connazionali. Macron, come documentano alcune immagini, si era fatto strada a fatica tra le bancarelle e si era pure soffermato a scambiare qualche parola con i cittadini. Secondo quanto riporta la stampa francese, non erano mancate contestazioni verbali e slogan che lo invitavano alle dimissioni. Ma il presidente non si era perso d'animo, tra sorrisi, richieste di selfie dai sostenitori e strette di mano. " Volevo essere qui sin dalle prime ore del nuovo mandato ", aveva aggiunto. A un tratto, però, è iniziata la pioggia di pomodori.

Le immagini, catturate da alcuni smartphone, hanno fatto il giro del mondo. I pomodori sono volati sopra la testa del presidente francese, senza però colpirlo direttamente: il servizio di sicurezza, infatti, è intervenuto all'istante aprendo un grande ombrello nero a protezione del capo di Stato. Attorno al visitatore d'eccezione si è subito stretto un fitto cordone di guardie del corpo, prima che la situazione si tranquillizzasse e la passeggiata di Macron proseguisse normalmente.

Emmanuel Macron ciblé par un jet de tomates lors de son déplacement à Cergy pic.twitter.com/3J0hXIZSRP — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2022

La dinamica dei fatti, per la verità, è ancora all'attenzione degli agenti di sicurezza. Un secondo video, nel quale l'accaduto è ripreso da un'altra angolatura, mostra anche un ragazzo che - approfittando del trambusto - spicca un salto e si lancia proprio nella direzione del presidente. Momenti di tensione poi sedati. Nella sua visita al mercato di Cergy-Pontoise, Macron ha anche parlato di temi sociali e politici, anticipando qualcosa sul nuovo governo.