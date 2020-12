"Non c'è stata manutenzione". La perizia inchioda Autostrade

La causa del crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 ha causato la morte di 43 persone, è " il fenomeno di corrosione a cui è stata soggetta la parte superiore del tirante Sud- lato Genova della pila 9 ". Questo è quanto scrivono i periti nominati dal gip Angela Nutini nella relazione di quasi 500 pagine frutto del secondo incidente probatorio, richiesto per stabilire le cause del crollo. Il documento è in risposta alle 40 domande poste dalla procura, alle quali i periti sono stati chiamati a rispondere per proseguire nelle indagini.

" Le cause profonde dell'evento possono individuarsi nella vita del ponte... Lungo questo periodo sono identificabili le carenze nei controlli e negli interventi di manutenzione che non sono stati eseguiti correttamente ", si legge in uno dei passaggi cruciali delle carte che sono state depositate dai periti e che ora sono in mano al gip. Stando a quanto riportato nei documenti, la causa principale del crollo che ha causato la morte di 43 persone è un capitello che in atto di rilievo è stato identificato come "reperto 132". Quello dei periti è stato un lavoro di studio e di ricerca certosino, che in un corposto faldone suddiviso in 14 capitoli ha permesso di spiegare come sia potuto crollare il Viadotto Polcevera e quali siano le cause all'origine del disastro. Nella perizia sono state indicate tutte le fattispecie che prima, durante e dopo sono intervenute nella scena. Gli esperti nominati dal gip hanno analizzato con dovizia di particolari anche il cinematismo del collasso, ossia le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza della ditta Ferrometal che erano puntate proprio sul viadotto e che hanno ripreso l'esatto momento in cui il ponte collassa, portandosi dietro le vetture che vi stavano transitando.