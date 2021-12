Porto anche per la Geo Barents: ad Augusta altri 560 clandestini

L'Italia ha assegnato il porto sicuro alla nave Geo Barents di Medici senza frontiere: l'imbarcazione, con a bordo 558 migranti, è stata diretta ad Augusta, nel siracusano. Dopo oltre una settimana in mare e svariate richieste di porto all'Italia, alla fine la nave ha ottenuto l'approdo. A bordo ci sono 145 minori, di cui l'80% non accompagnati, e 3 donne incinte. Sei minori che verranno sbarcati ad Augusta hanno meno di 4 anni.

Geo Barents è una delle navi che da giorni preme sui confini italiani. Ora resta la Sea Watch 3, dove in totale ci sono 446 migranti soccorsi in tre giorni 3 in cinque operazioni. Due di loro, una donna al nono mese di gravidanza e la figlia di 3 anni sono state evacuate ieri per motivi medici e condotte a Lampedusa. È stato un dicembre di sbarchi record per le coste italiane. Da Lampedusa al Salento, passando per la Calabria e la Sardegna, sono stati oltre 3500 i migranti arrivati in Italia. Un numero enorme se si considera il periodo dell'anno e le condizioni meteomarine avverse. In questo momento la nave di Medici senza frontiere si sta dirigendo verso il porto siciliano e le operazioni di sbarco potrebbero iniziare già tra la notte di oggi e il primo mattino di domani.

" Gli sbarchi si fermano quando c'è maltempo altrimenti sono continui. Il flusso dei migranti è in aumento o in diminuzione sulla base delle condizioni climatiche e meteorologiche. Purtroppo c'è un aspetto serio che viene fuori: il problema delle migrazioni continua a non essere affrontato né dall'Italia né dall'Europa ", ha detto il sindaco di Lampedusa Totò Martello. L'hotspot dell'isola è stato recentemente vuotato dagli oltre 300 migranti che lo affollavano e che ora si trovano a bordo di una delle navi quarantena in attesa di essere destinati ai centri di accoglienza.