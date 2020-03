Positiva al virus, litiga al market e tossisce in faccia alla cassiera

In un supermercato di Mestre una cassiera è stata vittima di una disavventura che, in tempo di coronavirus, potrebbe avere dei risvolti preoccupanti.

Mercoledì scorso, verso le 19.30, due clienti presenti nel locale, una volta arrivate in cassa, hanno innescato una lite con la dipendente del negozio che aveva chiesto loro di rispettare la distanza minima di sicurezza di un metro. Stando al racconto rilasciato al Corriere del Veneto dalla sindacalista Cinzia Gatto, delegata Filcams, pare che la cassiera fosse priva di mascherina "perché l’azienda non ce le aveva ancora fornite". Ebbene, di fronte a tale richiesta, le due clienti "le hanno tossito addosso di proposito" e, in pochi istanti, è nato un diverbio che solo un altro cliente è riuscito a fermare consentendo ai vigilantes del supermercato di intervenire. Solo "a quel punto è arrivata la polizia che ha preso le loro generalità" , spiega Gatto che, ora, è preoccupato per la sorte della sfortunata cassieta. "Lunedì - racconta la sindacalista - la collega ha ricevuto la chiamata da parte della questura nella quale le hanno comunicato che una di quelle due clienti era risultata positiva al tampone per il Coronavirus".