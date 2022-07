"Liberiamo i positivi ". "È presto". Botta e risposta tra Bassetti e Pregliasco

Il picco dei contagi da Omicron è vicino ma il virus circola ancora in maniera sostenuta. Le ospedalizzazioni e le criticità, però, restano bassissime tant'é che Sars-CoV-2 somiglia sempre di più a un'influenza invernale. Ancora oggi, chi risulta positivo dovrà osservare il regime di quarantena della durata minima di 7 giorni al quale dovrà seguire l'esito di un tampone negativo per poter tornare in libertà. Questa misura, però, sarebbe da rivedere perché è comunque impossibile fermare la circolazione virale: è il pensiero del prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che al Corriere della Sera ha dichiarato che i positivi debbano essere liberi di andare in giro " raccomandando loro certi comportamenti ".

"La norma va cambiata"

Considerando che circolano una miriade di asintomatici, fermare in casa soltanto coloro che hanno i sintomi non abbatterebbe comunque la circolazione di uno dei virus più contagiosi della storia. Bassetti, quindi, propone di cambiare " la norma dei 7 giorni a casa se sei vaccinato e 10 se non lo sei. Diciamo alla gente di non uscire finché sono presenti sintomi. Poi possono riprendere a circolare indossando la mascherina. In pratica è una sanatoria" . Il primario vuole dire ciò che già avviene: con la fine del green pass e delle restrizioni dal 1° maggio, c'è una sorta di autoregolamentazione. I cittadini responsabili sanno quali sono le misure da adottare, chi non lo è fa come se nulla fosse. Bassetti lo dice chiaramente al giornalista del Corriere: " Lei pensa che chi ha un’attività commerciale e scopre di essere positivo col tampone eseguito a casa, rispetti l’isolamento mettendola a rischio?", aggiungendo che " non lo rispetta, fa l'evasore ".

"Non sono d'accordo"

Di parere opposto, invece, è il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'università degli Studi di Milano, che non allenterebbe le regole sulla quarantena né tantomeno manderebbe in giro i positivi a Omicron. " Stavolta non intono il coro assieme a lui. Parliamone in futuro, magari alla prossima ondata, mi auguro meno travolgente. Ora è troppo presto, considerata l’instabilità del virus e la sua tendenza a cambiare tanto rapidamente. Prima o poi la quarantena agli asintomatici andrà risparmiata ", spiega al Corriere. Secondo l'esperto, ci troviamo in una fase di transizione tra pandemia e endemia ma guai ad abbassare, per adesso, la guardia. " Non vuol dire però che non ci saranno altre ondate, probabilmente, si spera, di impatto sempre minore ".

"Proteggere i fragili"