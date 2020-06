Positivo al coronavirus, in quarantena si iscrive al concorso di bellezza e vince

Marco Rossini è il nuovo Mister Italia Web. Il concorso che si tiene ogni anno per decretare il più bello d'Italia online non si è fermato neppure in quarantena. Il coronavirus non ha infranto i sogni di Marco e quelli degli altri aspiranti vincitori neppure con il contagio. La storia del vincitore delle selezioni più strane di sempre, svoltesi online per colpa della pandemia, ha visto infatti protagonista centrale il Covid-19.

Marco Rossini, 25 anni, è stato contagiato dal coronavirus agli inizi di marzo, quando la sua città, Brescia, era uno dei centri più colpiti dalla pandemia. Il modello - mentre combatteva la sua battaglia per la salute - ha deciso di rincorrere comunque il suo sogno, candidandosi per le selezioni del concorso di bellezza online. Il giovane, capelli biondi e occhi azzurri, si è iscritto al concorso due mesi fa, mentre l'Italia era ferma in quarantena e lui scopriva di aver contratto il virus. A due mesi di distanza, oggi ecco arrivare due buone notizie per lui: la guarigione e la vittoria delle selezioni del concorso di bellezza. Poco prima di vincere il titolo di Mister Italia Web - nella finale online svoltasi sabato scorso - Marco Rossini ha infatti ricevuto l'esito negativo dell'ultimo tampone, che lo ha definitivamente liberato dall'incubo coronavirus.

Marco, che di lavoro fa la guardia giurata e nel tempo libero si diletta a fare modello, ora punta ancora più in alto. La vittoria delle titolo web gli consente, infatti, di accedere alle finali nazionali di Mister Italia, in programma in Friuli Venezia Giulia, con la finale a Lignano Sabbiadoro. Marco Rossini, che si definisce testardo e misterioso, ama il calcio e lo pratica come sport, non è però un volto nuovo del mondo dello spettacolo. Prima di questo concorso, infatti, aveva vinto numerosi altri titoli tra i quali, Best Model nel 2018, Mister Model Italia 2018 e Bellissimo 2019. Sempre lo scorso anno aveva partecipato all'ottava edizione della trasmissione Ciao Darwin, condotta da Paolo Bonolis. Ora che il coronavirus è solo un brutto ricordo, non gli rimane che concentrarsi sulle finali nazionali e sperare di portare a casa il titolo principale.