L'arma che può fermare Omicron: come funziona questo vaccino

A sconfiggere la variante Omicron ci penserà il vaccino a base di proteine dell'azienda spagnola Hipra che potrebbe davvero rappresentare la svolta per il futuro della pandemia. L'Agenzia europea del Farmaco (Ema) ha avviato una revisione continua del siero anti-Covid Hipra (tecnicamente Phh-1V) affinché possa diventare un richiamo efficace per gli adulti completamente vaccinati con un altro siero contro Sars-CoV-2. Questa decisione si basa sugli ottimi risultati preliminari di studi di laboratorio e studi clinici sugli adulti.

"Risposta immunitaria confermata"

La notizia che fa ben sperare è che gli studi sull'uomo hanno dimostrato la giusta risposta immunitaria alla variante Omicron e le sue sottovarianti. L'Ema valuterà i dati di Hipra non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi. La revisione andrà avanti fino a quando non saranno disponibili evidenze sufficienti per una richiesta formale di autorizzazione all'immissione in commercio. Da sottolineare, quindi, l'importanza di questo siero non come vaccinazione primaria ma come booster (terza o quarta dose) per difendersi adeguatamente dall'infezione che può verificarsi (o ritornare) anche in soggetti vaccinati con tre dosi o che si erano ammalati in precedenza con altre varianti del Coronavirus. Si tratterebbe del primo vaccino specifico contro Omicron in attesa di quelli aggiornati da Pfizer e Moderna.

Come agisce il vaccino

Hipra, sviluppato dall'omonima compagnia farmaceutica spagnola, agisce con due diverse versioni della proteina Spike (che serve al Covid per infettare le cellule) prodotte in laboratorio: una versione corrisponde a parte della proteina Spike della variante Alfa, l'altra corrisponde a quella della variante Beta. Il vaccino contiene anche un "adiuvante", una sostanza che aiuta a rafforzare le risposte immunitarie al vaccino: quando a una persona viene somministrato il vaccino, il suo sistema immunitario identificherà le due proteine come estranee producendo difese naturali (anticorpi e cellule T) contro di esse. Se, in seguito, la persona vaccinata entrerà in contatto con il Covid, il sistema immunitario riconoscerà la proteina Spike sul virus e sarà pronto ad attaccarla. Gli anticorpi e le cellule immunitarie possono proteggere dal virus lavorando insieme per ucciderlo, impedirne l'ingresso nelle cellule e distruggere le cellule infette.

Siero proteico come Novavax

Era stato studiato soprattutto per gli indecisi ma non ha riscosso molto successo: è il siero Novavax, basato su una tecnologia tradizionale e costruito sulla tecnica pluri-sperimentata delle proteine ricombinanti. Hipra si basa sullo stesso meccanismo, per questo motivo è chiamato "vaccino proteico", lo stesso meccanismo adottato già da tempo per combattere altri virus come pertosse, epatite B, meningite, herpes zoster. Qualora dovesse confermare gli esiti sperati, Hipra sarebbe pronto ad essere somministrato a milioni di persone e porre fine all'eccessiva circolazione di Omicron e delle sue "sorelle".