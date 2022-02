Oggi il via con Novavax, il vaccino per gli indecisi

Inizia oggi la somministrazione del vaccino Novavax nei centri lombardi. La struttura per l'emergenza governativa anti-Covid ha consegnato ieri, anche in Regione Lombardia il vaccino.

A darne l'annuncio, la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. «Ci sono state consegnate 174mila dosi - ha spiegato ieri - La metà di questo approvvigionamento sarà tenuta di scorta per la seconda somministrazione che andrà effettuata entro tre settimane dalla prima. Da domani inizierà pertanto la somministrazione nei centri dedicati».

La direzione generale Welfare, nei giorni scorsi ha spiegato che la Regione utilizzerà questo vaccino per tutte le prime dosi over 18 anni fino a esaurimento delle scorte, riservando appunto il 50% di quanto ricevuto per le seconde dosi che saranno somministrate a distanza di tre settimane dalla prima».

Le somministrazioni avverranno presso i centri vaccinali elencati: a Bergamo all'ospedale Papa Giovanni XXIII, a Brescia in via Morelli, a Vimercate al centro vaccinale ex Esselunga, a Lecco al centro vaccinale Ospedale Manzoni, a Gallarate nell'area ex Aeronautica militare, a Como nel centro vaccinale via Napoleona, a Milano al Palazzo delle Scintille, a Lodi alla Fiera, in Valcamonica nel Centro Congressi di Darfo, a Sondrio alla palestra De Simoni, a Pavia al centro vaccinale Irccs Maugeri dal lunedì al venerdì e al Palacampus nei week-end, a Mantova al centro vaccinale Grana Padano Arena, fino al 25 marzo e centro vaccinale Ospedale Mantova dal 26 marzo, a Cremona Fiera a fino al 3 marzo e al centro vaccinale Sapiens.

Il Novavax si basa su una tecnologia tradizionale, è costruito sulla tecnica pluri-sperimentata delle proteine ricombinanti e anche per questo è ritenuto un vaccino in grado di convincere i «no vax». Anche se su questo le previsioni sono diverse: «Forse qualcuno che non ha preclusioni ideologiche - ha osservato Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano sull'arrivo del nuovo vaccino anti-Covid - In ogni caso «speriamo di vaccinare più persone possibile».

Fiduciosa la vicepresidente Moratti: «Mi auguro - ha commentato pochi giorni fa - che questo vaccino, con caratteristiche simili ai vaccini ampiamente utilizzati da decenni, possa convincere gli ultimi indecisi ad aderire alla campagna vaccinale lombarda».

Novavax «è un vaccino che utilizza dei sistemi diversi - ha spiegato anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - se qualcuno aveva dei dubbi, io mi auguro che riesca a vincerli. Io sono dell'opinione che tutti i vaccini siano uguali, che tutti vadano bene e la storia lo sta dimostrando». «Il Novavax è un vaccino sicuramente interessante, vedremo quanto e se verrà utilizzato. Io spero che possa aiutare, anche se chi non si è vaccinato fino ad ora sarà difficile riuscire a vaccinarlo».