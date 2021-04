Quando torna il sole? Dove colpisce il maltempo

Non è destino poter stare, finalmente, in compagnia di familiari e amici nei tavoli all'aperto di bar e ristoranti senza bagnarsi: una perturbazione atlantica è responsabile delle piogge e dei temporali che stanno interessando tutto il Centro-Nord, in pratica le regioni "in giallo".

Il maltempo di oggi

Le riaperture, purtroppo, dovranno fare i conti con i capricci di un meteo che non è ancora stabile: anche per la giornata di oggi, giovedì 29 aprile, tutto il Nord sarà alla prese con tante nubi, piogge, brevi pause asciutte ed alcuni temporali durante le ore pomeridiane. Situazione simile sulle regioni centrali tirreniche, le aree più colpite dal maltempo dove non sono esclusi locali temporali anche intensi. Meteo migliore sulle regioni centrali adriatiche ed al Sud, protetto da un'area di alta pressione africana che sta portando un netto aumento delle temperature e tempo stabile. Peccato, però, che a parte la Campania, su queste aree sarà impossibile mangiare all'aperto per le restrizioni imposte dal Covid.

Piogge e temporali anche venerdì

Come dicono gli esperti, altre piogge interesseranno tutte le regioni nella giornata di domani con acquazzoni e temporali diffusi già dal primo mattino su Triveneto, Lombardia e Levante ligure ma in estensione dal tardo mattino anche al resto del Nord-Ovest; estese velature sul resto del settentrione. Situazione simile al Centro dove avremo molte nubi sulla Toscana e sulla Sardegna con rovesci o temporali più intensi sulla Toscana settentrionale e in attenuazione serale in Sardegna, estese velature sul resto del Centro. Meteo nettamente diverso al Sud ed in Sicilia con caldo quasi estivo e punte fino a 28-30 gradi sull'Isola specialmente zone interne e tirreniche settentrionali.

1° maggio a rischio al Centro-Nord

L'Italia sarà spaccata in due anche nel fine settimana del primo maggio: gli ultimi aggiornamenti propongono meteo molto instabile al Nord con fenomeni particolarmente forti e localmente carichi di grandine su Piemonte e Liguria ma poi, tra pomeriggio e sera, ci sarà un deciso peggioramento anche su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia con locali nubifragi. Meteo incerto anche al Centro con acquazzoni su Toscana e Umbria ma decisamente diverso al Sud dove, con l'ulteriore arrivo di aria calda africana, sono previste punte verso i 30°C o persino superiori in Puglia, Calabria e Sicilia.

Caldo africano da lunedì

Meteo migliore, finalmente, domenica al Nord con piogge ed acquazzoni limitati alle zone montuose e durante le ore pomeridiane; poco nuvoloso al Centro-Sud dove, nelle zone in cui è consentito, si potrà finalmente mangiare e stare seduti nei locali con spazi esterni. Ma è dalla settimana prossima che ci aspettiamo le maggiori novità: a partire da lunedì 3 maggio infatti, grazie all'avanzata più decisa dell'alta pressione africana, il bel tempo ed un aumento termico interesserà anche il Nord Italia con cieli sereni e massime anche oltre i 25 gradi. Bel tempo e caldo anche al Centro-Sud con valori fino a 30 gradi sulle regioni meridionali e sulle due Isole Maggiori. Insomma, ancora un po' di pazienza e tutta Italia sarà avvolta dal primo, vero, assaggio estivo del 2021.