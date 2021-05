Piove, mette al riparo i clienti: ristoratore multato (e umiliato)

Le regole messe in atto contro la pendemia da Covid-19 sono un rebus. Poca chiarezza anche per i ristoratori, costretti ad allestire spazi esterni per accogliere i clienti. E in caso di maltempo improvviso, come ci si comporta? La risposta non è chiara. A dimostrarlo è il caso di Verona, dove un ristorante è stato multato per aver fatto spostare all'interno le persone sedute ai tavoli.

E la protesta è esplosa poco dopo la notizia. Come racconta Repubblica, lo scorso sabato, i 22 clienti della trattoria La Molinara a Verona sono stati costretti a rifugiarsi all'interno del locale, a causa dell'arrivo improvviso del maltempo. Per questo, è scattata la multa: 400 euro al gestore del locale e ad ognuno delle persone sedute ai tavoli. Non solo. La trattoria è stata chiusa per 5 giorni.

Il caso ha fatto esplodere le polemiche a Padova, dove l'Associazione provinciale dei pubblici esercizi (Appe) ha chiesto spiegazioni al prefetto, per capire come comportarsi in casi simili. " Come ci dobbiamo comportare in caso di sopravvenute condizioni che non consentano la prosecuzione del servizio? ", ha chiesto l'associazione, precisando la possibilità che insorga improvvisamente un temporale o un forte vento, " durante lo svolgimento dell’attività di somministrazione" . In questo caso, sarebbe impossibile continuare il servizio all'aperto e, di conseguenza " le 'cause di forza maggiore' dovrebbero poter consentire di proseguire il servizio all’interno dei locali ". Il prefetto, dal canto suo, ha precisato che " le cause di forza maggiore andranno valutate caso per caso dai singoli organi accertatori e non potranno essere predeterminate a priori in via generale e astratta ". Una risposta che lascia il timone alla discrezione dell'agente che si troverà sul posto in quel momento.

"Noi chiediamo regole chiar e- ha ribadito uno dei membri dell’associazione pubblici esercizi di Padova, stando a quanto riporta Repubblica- La risposta che abbiamo ottenuto lascia troppo spazio all’interpretazione del poliziotto di turno ". Non è dello stesso avviso il prefetto, che ha precisato come la valutazione caso per caso valga " per qualsiasi fattispecie sanzionatoria. Anche se faccio un incidente o se prendo una multa le cosiddette 'esimenti' vengono valutate dall’organo accertatore. Regole di carattere generale non ce ne sono ".