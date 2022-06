Precedenti penali per l'uomo con il machete di Torino: "Serve il daspo urbano"

Non si è ancora spenta l'eco della terribile aggressione avvenuta a Torino, nel quartiere Aurora, a colpi di machete. Tutto è nato da una rissa scoppiata tra due giovani stranieri, nordafricani, che dopo aver menato le mani scelgono di passare a qualcosa di più forte. Ed è a questo punto che comincia il video diventato rapidamente virale sui social. Si vede uno dei due che, a petto nudo e brandendo un machete, rincorre l'altro che, a differenza sua, indossa una maglietta della Juve. Il tutto avviene tra le auto che transitano lungo il corso Giulio Cesare nel pomeriggio del 1 giugno, a pochi passi da una scuola elementare proprio durante l'orario di uscita dei bimbi. Ciò che è grave è che, purtroppo, non è la prima volta che episodi simili si verificano nel quartiere Aurora, periferia di Torino dimenticata e sempre più simile a un ghetto multiculturale in cui sono tantissimi i problemi di sicurezza denunciati dai cittadini.

L'uomo col machete è stato fermato e identificato dalla polizia: ha 28 anni, è marocchino e pare abbia problemi psichici. È già noto alle forze dell'ordine a causa dei suoi precedenti. In passato, per sfuggire a un controllo, sarebbe salito su un tetto e avrebbe iniziato a lanciare le tegole sui passanti. Ma risulta anche essere l'autore di un'aggressione compiuta ai danni di due persone a bordo di un autobus. È stato denunciato per lesioni aggravate per aver colpito con il machete l'altro ragazzo straniero, che non risulta comunque essere in pericolo di vita.

" Parlare di rigenerazione sociale quando per le vie di Aurora e Barriera si vive nel terrore di essere colpiti da un machete significa essere fuori da ogni realtà ", denunciano in una nota congiunta il deputato e l'assessore alla Regione Piemonte di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e Maurizio Marrone. L'uomo col machete non si sarebbe dovuto trovare per le strade di Torino visti i suoi precedenti ed è anche per questo motivo che i due esponenti di FdI tornano a chiedere interventi definitivi per preservare la sicurezza dei cittadini: " Servono provvedimenti drastici: daspo urbano, controlli a tappeto degli stabili, operazioni per andare alla testa delle organizzazioni criminali che tengono le fila della malavita, risorse straordinarie per Torino da parte del Ministero ".

Il quartiere di Aurora è una polveriera pronta a esplodere, al pari di Barriera. I cittadini sono esausti di vivere nel terrore, succubi dell'immobilità della politica. Tre settimane fa, Augusta Montaruli e il gruppo di Fratelli d'Italia a Torino era in strada a chiedere più attenzione verso le periferie, perché " allo sconforto ed alla rabbia di chi vede diventare il proprio quartiere un luogo invivibile, vanno date la vicinanza delle istituzioni e soprattutto risposte concrete ". Nella nota, i due consiglieri di Fratelli d'Italia chiedono l'intervento diretto del ministro dell'Interno: " Ora il ministro degli interni Luciana Lamorgese venga - come da noi chiesto più di sei mesi fa - a vedere come si vive in questa parte di Torino e stanzi uomini e strumenti, altrimenti si dimetta ".