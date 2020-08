Rapinatore con il permesso: chi è l'aggressore del Duomo

Ha 30 anni e pare sia di nazionalità egiziana l'uomo che nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 13, è entrato armato all'interno del Duomo di Milano prendendo in ostaggio una delle guardie giurate. Ha scatenato il panico e messo in allarme una città facendo irruzione in uno dei più noti simboli della cristianità, in Italia e nel mondo, prima di essere immobilizzato, disarmato e arrestato dagli uomini del Commissariato di Milano Centro.

Sono disponibili solo informazioni sommarie sull'uomo, che pare abbia precedenti con la polizia per un rapina impropria compiuta all'aeroporto di Milano Malpensa nel 2016. A quanto si apprende, il 30enne avrebbe una buona dimestichezza con la lingua italiana e ha vissuto per qualche tempo a Baranzate, nell'hiterland di Milano. Dopo i primi momenti, gli inquirenti hanno escluso che alla base del suo gesto potessero esserci intenti terroristici. " Non c'è nessuno spiraglio che ci possa portare a parlare di terrorismo. Al momento questa ipotesi è assolutamente esclusa ", ha affermato il pm Alberto Nobili. L'uomo si trova attualmente in arresto per sequestro di persona, resistenza e porto abusivo di coltello. L'arma è stata sequestrata e dalle prime informazioni sembra che la sua lama abbia una lunghezza di 8-10 centimetri.

Il cittadino egiziano si trovava questa mattina sulle scale del sagrato del Duomo di Milano. Fonti di agenzia riferiscono che l'egiziano sarebbe in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, regolarmente rilasciato dalla Questura di Savona nel 2010. È stato avvicinato dagli uomini della polizia che si trovavano di pattuglia in piazza per effettuare il riconoscimento durante un normale controllo di routine. " Sono qui per lavorare ", avrebbe detto l'uomo agli agenti che gli si sono avvicinati. A quel punto, senza dire altro, l'uomo è corso all'interno della cattedrale travolgendo una delle guardie giurate in servizio all'ingresso. Un altro degli agenti ha tentato di bloccarlo ma quando è riuscito a raggiungerlo è stato obbligato a inginocchiarsi sotto la minaccia del coltello.