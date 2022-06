"Pregliasco e Ricciardi? Dei gufi": Bassetti stronca gli allarmisti

In prima linea contro i catastrofisti, Matteo Bassetti torna a bacchettare i suoi colleghi. L’infettivologo del San Martino di Genova si è scagliato contro due esperti in particolare: Fabrizio Pregliasco e Walter Ricciardi. Il primo ha affermato che la variante Omicron sarà disastrosa e infetterà tutti, guariti e vaccinati compresi. Il braccio destro di Speranza, invece, è stato categorico: “L’aumento dei contagi è la conseguenza delle misure tolte a maggio” .

Intervenuto ai microfoni di Adnkronos Salute, Bassetti non ha utilizzato mezzi termini: “In Italia si ascoltano solo i gufi. Io credo che con questo modo di affrontare la pandemia ci stiamo ponendo ai margini del mondo, e all'estero siamo considerati pari al modello cinese”. Una posizione netta, secca, tranchant. Non è un caso: il primario di Malattie infettive del San Martino si è sempre schierato contro gli allarmisti, soprattutto nei momenti più “sereni” a livello epidemiologico.

“Il resto del mondo ha affrontato l'aumento dei contagi senza isterismi, da noi spuntano catastrofisti che fanno solo male” , l’affondo di Bassetti, che ha inoltre messo in risalto il rischio di perdere la fiducia nel sistema sanitario e nei vaccini. Per l’infettivologo, inoltre, i danni creati da alcuni colleghi si riverseranno nel prossimo autunno, che rischia di essere devastante: “E la colpa sarà di chi fino ad oggi non ha voluto dare respiro alle persone” .