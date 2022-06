La "profezia" di Pregliasco: "Un disastro... cosa succederà con Omicron"

" Prima o poi Omicron ce la faremo tutti, è un disastro, perché il virus sfugge ". Fabrizio Pregliasco vede nero e non lo nasconde. Sulla nuova variante del Covid, il virologo usa toni tutt'altro che rassicuranti e ora rincara la dose dei suoi moniti. Intervistato su Radio1, il professore si è lanciato in previsioni dalle tinte fosche, prefigurando un'estate di contagi diffusi. " Mi aspetto il picco di Omicron 5 a fine luglio e poi in autunno una nuova variante, per la quale dovrebbe esserci il vaccino adatto ", ha avvertito l'esperto, invitando i cittadini a indossare sempre la mascherina. Sopratutto negli uffici e anche in spiaggia.

" Il Covid non si è affatto raffreddorizzato, Omicron è ben altro che un raffreddore ", ha infatti spiegato il direttore sanitario dell'istituto Galeazzi di Milano, rispondendo in modo affermativo a una domanda sulla necessità di indossare la mascherina anche al mare. " Si la mascherina va portata in spiaggia allo stesso modo di come portiamo gli occhiali da sole ", ha detto il professore. È bene precisare che, tuttavia, tale posizione non è universalmente condivisa all'intero mondo scientifico, proprio alla luce delle caratteristiche della nuova variante. Nei giorni scorsi, ad esempio, il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo aveva sottolineato " l'inutilità assoluta della mascherina " in questa fase.

" So che così dicendo scatenerò la reazione della rigida ortodossia virologica protezionistica ne sopporterò le conseguenze. Ma al solito la medicina è fatta di competenza, conoscenza della realtà e buonsenso ", aveva aggiunto il direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'ospedale milanese. Secondo Pregliasco, invece, occorrerebbe fare l'esatto contrario. Il virologo ha infatti sostenuto che la nuova variante colpisce " anche chi è guarito e anche i vaccinati ". Poi ha aggiunto: " È vero che Omicron crea situazioni meno pesanti ma c'è il rischio di incremento ulteriore nel numero dei casi, che sono sottostimati, saranno circa 100mila al giorno secondo me ".