Prende una multa ma perde la testa, pugni in faccia al poliziotto

Sembrava una mattinata tranquilla, ma non è stato così: furioso a causa della notifica di una multa, ha preso a pugni un poliziotto preposto alla vigilanza facendolo finire in ospedale.

L’aggressione si è consumata nella giornata di ieri, in tarda mattinata, all’interno della sede della Prefettura di Pescara. Come riporta IlMessaggero.it, all'interno del palazzo si sono vissuti alcuni minuti di vero e proprio panico con i presenti increduli alla scena alla quale stavano assistendo.

Il protagonista della vicenda è un uomo, F.L. di 62 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, che è stato prontamente bloccato dagli agenti della Squadra Volante della polizia immediatamente allertata e coordinata da Paolo Robustelli, vice questore aggiunto della Questura di Pescara.

L'autore dell'insano gesto è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che dovrebbe essere fissata per la giornata di oggi.

I fatti

Da quanto ricostruito, senza iniziali segni che facessero presagire quello che stava per succedere, l'aggressiore si era presentato a Palazzo del Governo chiedendo di potersi recare in uno degli uffici per via di una multa che gli era stata notificata. Volendo parlare con un funzionario, il poliziotto di turno in quel momento lo ha invitato a rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico da cui avrebbe ricevuto le indicazioni necessarie ma, noncurante del consiglio, l'uomo ha deciso di fare di testa sua entrando nell'edificio ed incamminandosi lungo il corridoio che porta alla scalinata interna e ai vari uffici.

I pugni sul volto

A quel punto, l’agente si è visto costretto a rincorrerlo per fermarlo chiedendogli dove stesse pensando di andare. È in questo momento che il 62enne, in maniera ingiustificata e come una furia, si è voltato verso l'agente colpendolo con un violento pugno in pieno viso. I dipendenti che stavano assistendo alla scena lo hanno prontamente soccorso e, nel frattempo, sono stati allertati i colleghi delle volanti giunti sul posto nel giro di pochissimi minuti mentre l’aggressore era ancora lì.

All'arrivo della polizia, l'aggressore è stato fermato e portato in questura dove è scattato l’arresto. Il malcapitato poliziotto ferito è stato, invece, accompagnato al pronto soccorso dove gli è stato riscontrato un trauma contusivo facciale con distorsione del rachide cervicale. Al termine dei vari accertamenti è stato dimesso e se la caverà con 21 giorni di prognosi.