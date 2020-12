"Una busta con 1000 euro": Fedez regala soldi per la strada

Domenica sera per le strade di Milano si è aggirato un Babbo Natale molto particolare, tatuassimo e a bordo di una potente Lamborghini invece che di una slitta trainata dalle renne. Era Fedez che, nell'ambito di un progetto benefico, ha deciso di regalare un totale di 5mila euro a lavoratori svantaggiati di diverse categorie. Non è la prima volta che il rapper si cimenta in operazioni benefiche nella sua Milano. Per l'iniziativa intrapresa durante la prima fase dell'epidemia, quando insieme a sua moglie ha avviato una raccolta fondi per la realizzazione di una terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano, ha ricevuto l'Ambrogino d'oro 2020.

Stavolta la raccolta fondi è stata molto meno consistente e gli ha permesso di raccogliere la cifra di 5mila dollari, che lui ha arrotondato a 5mila euro. Tutto si è svolto online sulla piattaforma Twitch, dove il cantante effettua spesso dirette con i suoi seguaci. La raccolta è durata qualche settimana e i proventi sono stati destinati da Fedez a un piano benefico originale: " Ha deciso tutto la mia chat: come donarli, a chi e come suddividerli. In due mesi sono stati raccolti circa 5mila euro, di questi 1000 euro andranno a cinque categorie diverse ". È stato Fedez a spiegare tutto con le sue storie di Instagram, attraverso le quali ha informato i suoi fan che l'operazione stava iniziando. Gli sono servite circa 3 ore di ricerca in una Milano pervasa dall'euforia per l'ingresso in zona gialla per individuare i cinque lavoratori delle categorie stabilite sulla chat: un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere/ristoratore e un volontario.

Prima di uscire di casa, il rapper ha inserito i cinque pacchi da 1000 euro all'interno di un piccolo trolley colorato di Leone, è salito a bordo della sua auto e in compagnia di un film-maker ha dato inizio alla sua avventura in diretta su Twitch. La prima consegna è stata fatta a una cassiera di un McDrive, che alla vista dei soldi si è emozionata. La seconda è stata per un senzatetto che si trovava per la strada, avvolto in una termocoperta. La macchina di Fedez ha poi affiancato un rider che non ha potuto evitare di commuoversi alla vista del contenuto della busta. Un altro pacchetto è stato messo delle mani di una volontaria della Croce rossa, che alla fine del suo turno aspettava l'autobus. Tantissimi i commenti di entusiasmo da parte dei fan dell'artista, che hanno apprezzato il suo gesto.