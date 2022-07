Lo "sgomento" di Berlusconi, il cordoglio del Colle. Draghi a Canazei

Sono 17 i dispersi della tragedia della Marmolada. 6 sono i morti accertati, 8 i feriti. Numeri ancora incerti, che potrebbero perfino crescere nelle prossime ore. Prima di tornare in cima, i soccorritori devono verificare e mettere in sicurezza il costone. Il mondo dell'alpinismo è sotto choc e da più parti arrivano messaggi di cordoglio per le vittime. Silvio Berlusconi dai social ha fatto sentire la sua vicinanza ai familiari di chi, in queste ore, ha perso un parente. " Seguo con preoccupazione e sgomento gli sviluppi della tragedia della Marmolada. Un pensiero va a coloro che, in una giornata spensierata, hanno perso la vita, e alle loro famiglie ", ha scritto il leader di Forza Italia. I pensieri del Cavaliere sono rivolti anche ai soccorritori e ai volontari che da ieri si sono attivati a più livelli per salvare vite umane e supportare chi è sopravvissuto: " Ringraziamo le donne e gli uomini che, con abnegazione e coraggio, prestano soccorso ininterrottamente ormai da quasi 24 ore ".

Cordoglio è arrivato anche da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al governatore trentino, Maurizio Fugatti, per esprimere cordoglio e vicinanza. È lo stesso governatore a rivelare il contenuto della chiamata: " Ha voluto trasmettere anche alla nostra comunità, oltre che ai parenti delle vittime, il proprio cordoglio. Allo stesso tempo ha espresso parole di gratitudine ai soccorritori che si stanno prodigando, in condizioni non certo facili, alla ricerca delle vittime della grossa frana che ieri pomeriggio ha causato morte e devastazione ". La presenza istituzionale ad alto livello sarà garantita da Mario Draghi, che in mattinata arriverà a Canazei. È qui che è stata allestita la centrale operativa che sta coordinando le operazioni di soccorso e ricerca.

Tutta la politica, dai leader di partito ai ministri, hanno espresso il loro cordoglio e la vicinanza per la tragedia della Marmolada. " Dolore e sgomento per le notizie che arrivano dalla Marmolada. In queste ore drammatiche non possiamo che stringerci forte al dolore delle famiglie delle vittime a cui rivolgiamo il nostro cordoglio. E non possiamo che ringraziare gli eroici soccorritori che stanno mettendo in salvo tante vite in condizioni difficilissime ", ha dichiarato Giorgia Meloni poche ore dopo l'avvenuta tragedia.

Matteo Salvini ha condiviso sui social il suo cordoglio per quanto avvenuto: " Una preghiera e un abbraccio a chi sta scavando nel ghiaccio per salvare vite ". Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha condiviso un tweet nella serata di ieri: " Sgomento per quanto accaduto sulla Marmolada. Solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime ".

Su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, ha scritto: "Dolore, sgomento e vicinanza alle famiglie delle vittime della terribile tragedia della Marmolada".