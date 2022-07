"Una carneficina di corpi smembrati". Chi sono le vittime della Marmolada

Sono state identificate quattro delle sei vittime della tragedia della Marmolada. Si tratta di tre cittadini italiani e uno della Repubblica Ceca anche se, al momento, non sono state fornite ulteriori generalità. I corpi si trovano all'interno del palazzo del ghiaccio "Gianmario Scola" di Alba di Canazei dove è stata allestita la camera ardente. Restano da identificare le altre due vittime accertate, un uomo e una donna. Intanto, il bilancio dei dispersi è salito a 20.

Le vittime e i dispersi

L'identità delle vittime non è ancora nota. Fra i dispersi, però, figura il nome di Filippo Bari, un 27enne di Mola (Vicenza). A quanto si apprende dal quotidiano La Stampa, Filippo era partito assieme a degli amici per fare una escursione. Attorno alle ore 13 di ieri, avrebbe avuto uno scambio di messaggi con i familiari: l'ultimo selfie prima di morire. La zia gli aveva domandato se avesse avuto intenzione di salire fino a Punta Penia. Lui ha detto che "avrebbero fatto manovra" e poi avrebbe deciso. Quindi i suoi gli avevano chiesto quando sarebbe rientrato: Filippo non ha mai risposto a quel messaggio. Resta la foto con alle spalle il "gigante di ghiaccio".

Oltre al 27enne vicentino, tra i dispersi ci sarebbero altri alpinisti del Cai della sezione di Malo. Dalle poche informazioni pervenute pare trattarsi di una guida alpina di Valdagno e una coppia: Davide Miotti, guida alpina di Tezze sul Brenta, e la moglie Erica Campagnaro. Nell’elenco delle persone di cui non si hanno più notizie ci sono anche una donna e un ragazzo di Pergine Valsugana, in Trentino.

Il cordoglio del presidente Mattarella