Pena estinta per il complice di Battisti: "Caduto interesse dello Stato per Bergamin"

Pena estinta per prescrizione per Luigi Bergamin, così ha sentenzianto la Corte d'appello di Milano per il complice di Cesare Battisti. Il terrorista si è costituito lo scorso fine aprile in Francia, dopo il blitz delle forze dell'ordine che ha portato all'arresto di nove persone coinvolte a diverso titolo nei tragici eventi degli Anni di piombo in Italia. L'estinzione è avvenuta a seguito del ricorso presentato dall'avvocato difensore di Luigi Bergamin, Giovanni Ceola, che l'ha confermato all'Adnkronos.

Prescrizione per Bergamin

La Corte, come riporta il Corriere della sera, ha dichiarato " estinta la pena detentiva inflitta a Luigi Bergamin ", con sentenza " divenuta irrevocabile " l'8 aprile 1991. La decisione è stata presa perché, come stabilito dal legislatore, dopo 30 anni dalla sentenza che infligge una pena temporanea, viene meno " l’interesse dello Stato all’esecuzione della stessa ". Per pochi giorni, quindi, Luigi Bergamin può dire chiusi i suoi conti con la giustizia. L'uomo oggi ha 72 anni e durante gli anni Settanta era entrato a far parte dei Proletari armati per il comunismo, lo stesso gruppo di Cesare Battisti. La Corte d'Appello di Milano lo aveva condannato a scontare una pena di 23 anni di carcere " per i reati banda armata e istigazione alla commissione di attentati contro l’integrità dello Stato, detenzione e porto illegale di armi, rapina aggravata, furto aggravato, associazione per delinquere e omicidio aggravato ". Una sequela di reati lunghissima per i quali, però, Luigi Bergamin non sconterà la sua pena.

Prescrizione per Di Marzio