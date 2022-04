Il prete di Bucha al Papa: "Vieni qui a vedere coi tuoi occhi"

In occasione della Pasqua ortodossa, che si celebra quest'oggi, Andrei Golovin, il prete della chiesa di Bucha, città a nord di Kiev martoriata dalla forze armate russe, ha inviato un messaggio a Papa Francesco. " È importante che venga a vedere con i suoi occhi cosa è successo qui ", sono state le parole del presbitero ai microfoni dell'Ansa. Qualche giorno fa anche il presidente ucraino Zelensky aveva chiesto l'intervento del Pontefice nel tentativo di ristabilire la pace.

Il messaggio al Papa

" Diamo il benvenuto a qualsiasi tentativo di trovare la pace. E se l'arrivo di papa Francesco potrà contribuire a questo, noi lo aspettiamo. È anche importante che venga a vedere con i suoi occhi cosa è successo qui" , ha detto Andrei Golovin all'Ansa. " Diamo il benvenuto a qualsiasi tentativo di trovare la pace. E se l'arrivo di Papa Francesco potrà contribuire a questo, noi lo aspettiamo. È anche importante che venga a vedere con i suoi occhi cosa è successo qui – ha aggiunto facendo riferimento alla Via Crucis a Roma – Noi celebriamo, mentre loro (i russi, ndr) continuano a versare sangue come ispirati da Satana. L'unica speranza è nel Signore, che dia ai nostri difensori forza, fiducia e coraggio. È molto importante ora che i nostri combattenti non siano guidati dall'odio per i loro nemici, ma dall'amore per i loro cari, le loro mogli, i loro figli ", ha concluso il prete.

L'appello di Zelensky