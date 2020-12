La previsione allarmista di Ricciardi: "40000 morti a febbraio"

Walter Ricciardi è stato ospite di Buongiorno, su Sky TG24 e ha affrontato i temi di più stretta attualità collegati all'epidemia di coronavirus: il vaccino e la variante inglese. I due temi sono per altri strettamente correlati, perché gli esperti in questo momento devono stabilire se il vaccino approvato ieri dall'Ema e dalla Commissione Ue sia o meno efficace. Al momento si tende a escludere un'ipotesi diversa ma saranno necessari studi più approfonditi per una maggiore sicurezza. Il consulente del ministro della Salute ha provato a fare il punto della situazione attuale, proiettando gli scenari nel prossimo futuro per cercare di fare un quadro previsionario della terza ondata.

" Se limitiamo la mobilità, stiamo a casa e riprendiamo il tracciamento questa curva la conteniamo. Se continua di questo passo avremo 40mila morti a febbraio ", ha detto Walter Ricciardi a Buongiorno, su Sky TG24. Numeri che fanno paura e che sono probabilmente portati all'estremo dal consulente di Roberto Speranza. Di fatto per raggiungere questo dato dovrebbero esserci Lo scenario prospettato da Walter Ricciardi è quello peggiore per la terza ondata, che si genera con una seconda ondata non ancora esaurita e quindi a partire da un plateau molto alto. Il consulente non esclude che l'aumento dei casi che ha fatto esplodere la seconda ondata, quando furono istituite le zone in Italia, sia legato proprio alla variante inglese: " È possibile, però non lo sappiamo ancora, perchè dobbiamo accertare se effettivamente è stato così. È molto probabile che da Londra, dal sud dell'Inghilterra questa variante si sia già diffusa in Europa e probabilmente non solo in Europa ".

Nel Regno Unito si effettuano in proporzione più sequenziamenti che in ogni altro Paese e " si sono resi conto che questa variante era un pò più contagiosa rispetto all'altra. Hanno dato l'avvertimento al mondo un pò troppo tardi, perchè se avessimo avuto la possibilità di saperlo prima probabilmente saremmo stati più all'erta ". La variante, che è una delle tante, potrebbe complicare il percorso di uscita dall'epidemia ma non sembra destinata a comprometterlo, anche ci vorrà del tempo. " Non c'è da illudersi che finisca presto, ma la cosa importante è che finirà, se ci comportiamo responsabilmente limitando la nostra mobilità e adottando dei comportamenti saggi. Non è pensabile che avvenga in una settimana o dieci giorni, ci vorrà un tempo prolungato, non so dire se uno o due mesi, ma il tempo sarà prolungato ", ha avvisato Walter Ricciardi. La mutazione del virus non sembra che al momento abbia alterato la funzionalità del vaccino " dobbiamo continuare a monitorare, ma il monito e l'incoraggiamento è accelerare la vaccinazione, per proteggere più persone e nel modo più rapido possibile ".