Primavera in pausa: maltempo per buona parte della settimana

Primo, importante, stop della primavera: le condizioni meteo cambieranno già nel corso del week-end annunciando un'ondata di maltempo colpirà l'Italia all'inizio della prossima settimana con piogge abbondanti, temporali ed un calo termico.

Week-end caldo ma incerto

Attenzione, primavera significa anche variabilità e cambiamenti repentini del tempo, rientra nella normalità della stagione. Come mostrano le immagini del satellite, il nostro Paese appare diviso in due: tante nubi ad ovest, cieli sereni o poco nuvolosi ad est. L'unica regione che risentirà in modo importante della nuvolosità di oggi è la Sardegna dove saranno possibili piogge sparse ed acquazzoni. Il bel tempo resisterà altrove e le temperature massime saranno molto miti soprattutto sul Nord-Est e sulle regioni adriatiche, favorite da un maggior soleggiamento.

Tempo asciutto e caldo su tutte le altre regioni con le temperature massime comprese fra 24 e 25°C e clima mite. Non durerà, però, a lungo: domenica, una perturbazione collegata ad un'area di bassa pressione tra Spagna e Nord-Africa provocherà un peggioramento dal pomeriggio che, dalla Sardegna, si estenderà a Nord-ovest e regioni tirreniche con le prime piogge a cominciare dalla serata.

Ancora "in attesa" le altre zone italiane con cieli parzialmente nuvolosi ma clima asciutto. Le temperature massime cominceranno a subire una lieve diminuzione nelle zone più occidentali, interessate da una maggiore copertura nuvolosa. Molto mite, invece, altrove con valori diurni ancora superiori ai 20 gradi.

Arriva il maltempo

Come dicono gli esperti, da lunedì cambia tutto: un profondo vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa darà il via ad una pesante fase di maltempo dopo tanti giorni di alta pressione e sole. Piogge forti e temporali inizieranno a colpire Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna in estensione al resto dell'Italia. Acquazzoni abbondanti e persistenti colpiranno le regioni tirreniche e tornerà anche la neve sulle Alpi, a tratti molto abbondante, oltre i 1500-1700 metri di quota.

Nuove piogge e temporali, temperature in calo

Le temperature massime subiranno un netto calo risultando ovunque inferiori ai 20 gradi, specialmente nelle città colpite dalla pioggia. Il maltempo continuerà anche martedì con la novità di freschi venti da nord che provocheranno un'ulteriore diminzione generalizzata delle temperature che si porteranno al di sotto delle medie del periodo. Dal punto di vista delle precipitazioni, al Nord sarà più asciutto, molto instabile al Centro-Sud con nuove piogge abbondanti e qualche temporale.

Maltempo persistente

La "ferita" inferta dal vortice africano sarà lento a guarire: nuove piogge ed acquazzoni li avremo anche a metà settimana, inizialmente più intensi sulle regioni adriatiche e, in seguito, al Sud e sulla Sicilia con una recrudescenza del maltempo per giovedì con temporali e forti colpi di vento.

È presto per azzare una previsione per il week-end del 25 aprile: tra le ipotesi più accreditate c'è l'alta pressione che tornerbbe a garantire un po' di stabilità dopo un discreto periodo piovoso. Vista la distanza che ci seperara, saranno necessari ulteriori aggiornamenti.