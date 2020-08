"Smembrato e trascinato qui". Il corpo di Gioele era nascosto?

Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, ha rilasciato una intervista al giornale di Sicilia dove ha spiegato che "con ogni probabilità il corpo del bambino è stato trascinato qui solo di recente, altrimenti non si spiegherebbe perché il suo corpo sia stato trovato smembrato: in una zona la testa e gli indumenti, in un'altra il tronco senza arti".

"L'importante è averlo trovato"

Cavallo ha inoltre detto che vi sono delle ipotesi su quanto è avvenuto quel tragico lunedì 3 agosto, in cui Viviana e il suo bambino sono scomparsi. Con gli ultimi sopralluoghi alcune di queste ipotesi sul piatto sono andate rafforzandosi, mentre altre sono state abbandonate. Ha poi ringraziato tutte le persone che hanno contribuito alle ricerche e ha affermato che adesso si deve continuare a lavorare per dare le risposte alle tante domande ancora insolute.

Cavallo ha anche sottolineato che in questo momento l’importante è stare accanto alla famiglia di Gioele. "In questo momento non interessa chi lo abbia trovato. L'importante è averlo trovato. Ma appureremo anche questo. Noi abbiamo sempre detto, che dovevamo insistere in queste ricerche in questo posto e che più avevamo persone disponibili più probabilità c'erano di trovarlo. Avete sentito le motoseghe utilizzate per disboscare la vegetazione lo stato dei luoghi è difficile. Che lo abbia trovato un volontario o altri non interessa in questo momento".

"Smembrato e portato qui solo di recente"

Il punto rilevante è che Gioele probabilmente, morto come la madre il giorno della scomparsa, potrebbe essere stato spostato da alcuni animali selvaggi. Il corpo del bambino è infatti stato ritrovato smembrato. Da una parte la testa, dall’altra il tronco senza arti, da un’altra parte ancora i vestiti e le scarpe. Solo dopo sarebbe stato trascinato nel luogo del ritrovamento, ma solo di recente. Anche perché, secondo quanto emerso, i resti del bambino non erano nascosti, ma in quel punto c’erano anche tracce di animali selvatici. Sarà compito degli esperti delle analisi scientifiche riuscire a ricostruire quello che è successo. Quando ieri è arrivato il procuratore Cavallo con i medici legali e la polizia scientifica nessuno aveva più dubbi: avevano trovato Gioele.

L'ipotesi: "sepolto" dalla madre?