La profezia di Bassetti: "Vi dico quando finirà tutto"

" Le mascherine? Le toglieremo quando ci saranno a 30 milioni di persone vaccinate, a 3 settimane dalla prima dose, potremo togliere ". A dirlo è il professor Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, nel corso di un intervento al programma radiofonico "Un giorno da pecora", in onda sulle frequenze di Radio Rai 1. Poi azzarda un pronostico sulla pandemia: " A settembre-ottobre credo che la partita sarà finita ", dice.

Quando finirà la pandemia

E' trascorso più di un anno (ormai) da quando il Covid ha letteralmente invaso gli ospedali nostrani mietendo moltissime vittime - soprattutto anziani - da una parte all'altra del globo. E ora, la domanda è: quando finirà la pandemia? Se non è possibile fare pronostici inconfutabili, è un'ipotesi verosimile che non ne avremo ancora per molto. Lo confermano i dati dei ricoveri in terapia intensiva (nettamente in calo) e l'andamento rallentato dei contagi. Senza contare, inoltre, che anche i sintomi dell'infenzione pare siano regrediti." I numeri stanno scendendo rapidamente, - ha affermato il professor Matteo Bassetti nel corso dell'intervento al programma radiofonico - 100 persone che in un giorno lasciano la terapia intensiva sono molte ”.

Dalla bozza del monitoraggio settimanale, ora all'esame della cabina di regia, emerge che nessuna Regione è classificata a rischio alto per la terza settimana consecutiva. Solo quattro Regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato: Calabria, Lombardia, Toscana e Umbria (nessuna ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) mentre le altre Regioni e Province hanno una classificazione a rischio basso. Due Regioni (Molise 1.08 e Umbria 1.03 ) hanno un Rt puntuale maggiore di uno, ma con il limite inferiore sotto l'uno.

Le mascherine