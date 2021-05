"Via mascherine e distanziamento": ecco l'effetto dei vaccini

I cittadini statunitensi già vaccinati possono andare in giro senza mascherina. Lo ha deciso il Consiglio del CDC (Center for Disease Control and Prevention) segnando una netta inversione di tendenza nella gestione della pandemia rispetto agli standard attuali. La notizia è stata rilanciata su Twitter dal presidente americano Joe Biden. " Questo è un grande giorno per l'America - ha cinguettato Biden - nella nostra lunga battaglia contro il Covid-19. Qualche ora fa, Cdc ha annunciato che non sarà più raccomandato ai totalmente vaccinati di indossare le mascherine ".

Just a few hours ago, the CDC announced they are no longer recommending that fully vaccinated people need to wear masks. — Joe Biden (@JoeBiden) May 13, 2021

"Mascherine non più obbligatorie e niente distanziamento"

Stando a quanto si apprende dalle pagine del NewYork Times, gli americani completamente vaccinati contro il Covid potranno scegliere di non indossare la mascherina sia all'aperto che al chiuso. Anche il distanziamento sociale non sarà più obbligatorio, indipendentemente dal luogo in cui ci si trovi. " Abbiamo tutti desiderato questo momento ", ha detto giovedì il dottor Rochelle P. Walensky, direttore del CDC, in una conferenza stampa della Casa Bianca. " Se sei completamente vaccinato, puoi iniziare a fare le cose che avevi smesso di fare a causa della pandemia ", ha poi aggiunto. Ovviamente, ci sono delle eccezioni alla (nuova) regola. Le persone vaccinate devono coprire il viso quando si recano da medici, in ospedali o strutture di assistenza a lungo termine come le case di cura; quando viaggiano in autobus, aereo, treno o su altri mezzi di trasporto pubblico.

L'appello di Fauci: "Allentare le restrizioni"